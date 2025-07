iPhone 17 : un leaker révèle la quantité de RAM de chaque modèle

Trois des quatre modèles d’iPhone 17 devraient embarquer plus de mémoire vive que leurs équivalents de la gamme iPhone 16, selon une nouvelle fuite qui vient confirmer des rumeurs précédentes.

Jusqu’à 12 Go de RAM pour les modèles haut de gamme

D’après le compte Fixed Focus Digital sur Weibo (plus de deux millions d’abonnés), les iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max seront tous équipés de 12 Go de RAM. Ce compte s’est déjà illustré en révélant en avance le nom de l’iPhone 16e, ce qui donne du crédit à cette nouvelle information, même si son historique reste limité.

Le modèle standard de l’iPhone 17, lui, resterait à 8 Go de RAM, comme tous les modèles d’iPhone 16.

Détail des modèles et de leur RAM attendue

Voici la répartition des capacités mémoire selon Fixed Focus Digital :

iPhone 17 : 8 Go

: 8 Go iPhone 17 Air : 12 Go

: 12 Go iPhone 17 Pro : 12 Go

: 12 Go iPhone 17 Pro Max : 12 Go

Confirmation d’un analyste de la chaîne d’approvisionnement

En avril dernier, Ming-Chi Kuo (analyste réputé) avait déjà indiqué que les modèles iPhone 17 Air, Pro et Pro Max seraient dotés de 12 Go de RAM. Il hésitait encore sur le modèle de base, évoquant de possibles contraintes d’approvisionnement en mémoire. Depuis, il n’a pas précisé sa position.

Un net progrès par rapport à l’iPhone 16

Pour rappel, tous les modèles d’iPhone 16 sont limités à 8 Go de RAM, y compris les versions Pro :

iPhone 16 : 8 Go

iPhone 16 Plus : 8 Go

iPhone 16 Pro : 8 Go

iPhone 16 Pro Max : 8 Go

L’iPhone 17 marquerait donc une avancée significative en matière de performances mémoire, notamment pour les modèles les plus haut de gamme.