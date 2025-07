iPhone 17 Pro : retour à un cadre en aluminium ?

Depuis l’iPhone X en 2017, tous les modèles haut de gamme d’Apple adoptent un châssis en acier inoxydable ou en titane. Mais cela pourrait bientôt changer : les futurs iPhone 17 Pro seraient dotés d’un cadre en aluminium, selon une nouvelle rumeur.

Un retour à l’aluminium pour les modèles Pro

Dans un post publié aujourd’hui sur Weibo, le compte Instant Digital affirme que les iPhone 17 Pro auront un châssis en aluminium, accompagné d’une zone en verre à l’arrière pour préserver la compatibilité avec la recharge MagSafe et Qi.

Ce design hybride aluminium + verre avait déjà été évoqué par Wayne Ma de The Information, et cette nouvelle source vient renforcer la crédibilité de cette hypothèse.

Un choix à contre-courant des derniers iPhone Pro

Apple utilise déjà l’aluminium sur ses modèles standard, comme les iPhone 16 et 16 Plus. En revanche, les iPhone 16 Pro et Pro Max intègrent un châssis en titane, plus haut de gamme.

Un retour à l’aluminium sur les iPhone 17 Pro représenterait donc un revirement de stratégie notable. Instant Digital précise que le cadre en aluminium serait très fin, et que les bordures de l’écran seraient elles aussi ultra-fines.

Un choix motivé par le poids… ou par les coûts ?

L’aluminium est plus léger et moins coûteux que le titane, mais les raisons précises du choix d’Apple restent inconnues pour l’instant. À noter que le nouveau modèle iPhone 17 Air devrait, lui, conserver un design mêlant titane et verre.

Une source bien informée, mais pas infaillible

Le compte Instant Digital, suivi par plus de 1,4 million de personnes sur Weibo, a déjà livré plusieurs informations fiables sur Apple, comme la finition jaune de l’iPhone 14 et 14 Plus, ou encore le bracelet Milanais en titane pour l’Apple Watch Ultra 2. Mais comme souvent, les fuites doivent être prises avec précaution.

Apple devrait dévoiler la gamme iPhone 17 en septembre, et on saura alors si ce retour à l’aluminium se confirme.