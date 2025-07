Tutoriel : recharger ses AirPods (ou même un autre iPhone) avec son iPhone

Si vous possédez un iPhone ou un iPad équipé d’un port USB-C, ce port peut servir à recharger vos AirPods, votre Apple Watch, ou même un autre iPhone. Une fonctionnalité pratique quand vous n’avez pas de chargeur sous la main ou qu’aucune prise n’est disponible.

Utiliser la batterie de votre iPhone comme source d’énergie

Lorsque vos AirPods ou votre Apple Watch sont à court de batterie, vous pouvez puiser dans celle de votre iPhone ou iPad, sans avoir besoin de transporter une batterie externe.

Mieux encore, si vous branchez un iPhone 15 (ou plus récent) à un autre iPhone 15 ou plus récent, les deux appareils vont détecter automatiquement lequel a le niveau de batterie le plus bas, et transféreront l’énergie dans le bon sens. Autrement dit, si votre iPhone est presque à plat mais qu’un ami a un iPhone ou un iPad bien chargé, vous pouvez simplement connecter les deux appareils pour récupérer un peu de batterie en attendant de pouvoir recharger normalement.

Même scénario avec un smartphone Android équipé d’un port USB-C, à condition qu’il soit compatible avec la norme USB Power Delivery (USB PD). Si c’est le cas, votre iPhone pourra également profiter de sa batterie. En revanche, si le smartphone Android n’a pas cette compatibilité, le résultat sera imprévisible, et rien ne garantit quel appareil sera le chargeur et lequel recevra la charge.

Ce qu’il vous faut

Tout dépend de ce que vous voulez recharger.

Pour des AirPods avec port Lightning , vous aurez besoin d’un câble USB-C vers Lightning .

, vous aurez besoin d’un . Pour des AirPods avec boîtier USB-C , un câble USB-C vers USB-C suffit.

, un suffit. Pour une Apple Watch, il faut utiliser un galet de charge USB-C dédié.

Des limites de puissance à connaître

Lorsqu’on recharge un autre appareil avec un iPhone 15 ou plus récent, la puissance est limitée à 4,5 W. C’est suffisant pour des petits accessoires comme l’Apple Watch, mais très lent pour un autre iPhone. Il vaut donc mieux voir cette fonctionnalité comme une solution de dépannage, plutôt qu’un moyen de recharge régulier.

Pas encore de recharge sans fil inversée

Malgré les rumeurs persistantes, vous ne pouvez toujours pas recharger vos AirPods simplement en les posant à l’arrière d’un iPhone compatible MagSafe. Apple travaillerait sur une solution de recharge sans fil inversée, mais la fonctionnalité n’est pas encore disponible. Pour l’instant, le câble USB-C reste la méthode la plus fiable pour recharger vos accessoires en déplacement.