iPhone 17e : sortie au printemps prochain, selon un média coréen

Apple prévoirait de dévoiler un iPhone 17e de seconde génération au printemps prochain, selon The Elec, un média sud-coréen.

Un écran OLED déjà bien connu

D’après le rapport, l’iPhone 17e utiliserait le même écran OLED que celui de l’iPhone 16e — un panneau initialement introduit avec l’iPhone 14. L’objectif serait clair : réduire les coûts en misant sur des composants éprouvés et des lignes de production déjà optimisées.

Comme pour l’iPhone 16e lancé en février dernier à partir de 599 dollars, les dalles seraient fournies par BOE et Samsung, avec une possible implication de LG Display.

Une alternative plus abordable dans la gamme

L’iPhone 16e se présente comme un modèle plus accessible au sein de la gamme iPhone 16, tout en conservant des caractéristiques solides : écran OLED 6,1 pouces, Face ID, puce A18, et port USB-C. L’iPhone 17e devrait suivre la même logique tarifaire et technique.

Sortie prévue au printemps 2026

Dès avril dernier, une fuite évoquait le passage imminent en phase de production d’essai pour l’iPhone 17e, avec une sortie envisagée en mai. Depuis, l’analyste Ming-Chi Kuo a confirmé que le lancement est prévu pour le premier semestre 2026.

Un lancement décalé pour mieux structurer l’année

Ce modèle ne serait pas le dernier. Kuo estime qu’un iPhone 18e de troisième génération serait lancé en même temps que l’iPhone 18 standard, au premier semestre 2027. Un calendrier inhabituel qui s’explique par une nouvelle stratégie de lancement d’Apple, avec les iPhone 18 Pro prévus pour l’automne 2026, puis les modèles standard et “e” six mois plus tard.