iPhone 16 Pro : design étendu aux iPhone 17 et iPhone 17 Air ?

Apple affirme que les iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max possèdent les bordures d’écran les plus fines jamais vues sur un produit de la marque. D’après une nouvelle rumeur, cette évolution de design ne se limiterait pas aux modèles Pro : elle pourrait toucher l’ensemble de la gamme iPhone 17 dès cette année.

Vers un design affiné pour toute la gamme iPhone 17

Selon Digital Chat Station, une source chinoise très suivie sur Weibo (plus de trois millions d’abonnés), tous les modèles d’iPhone 17 devraient bénéficier de bordures plus fines. Cette source a déjà fourni des fuites fiables dans le passé, notamment sur les caractéristiques photo des iPhone 15 et 15 Plus.

Cela signifie que même les modèles d’entrée de gamme, comme l’iPhone 17 standard ou le tout nouveau “iPhone 17 Air”, profiteraient de ce design plus raffiné, et non plus seulement les versions Pro.

Ce qu’Apple avait annoncé sur les bordures de l’iPhone 16 Pro

« La nouvelle gamme Pro dispose des bordures les plus fines jamais vues sur un produit Apple, tout en introduisant des écrans plus grands : 6,3 pouces pour l’iPhone 16 Pro et 6,9 pouces pour l’iPhone 16 Pro Max — le plus grand écran d’iPhone jamais conçu. »

Des écrans plus grands sur toute la gamme

Les rumeurs précédentes laissaient entendre que l’iPhone 17 standard passerait à un écran de 6,3 pouces, contre 6,1 pouces pour l’iPhone 16. Quant au mystérieux iPhone 17 Air, il afficherait une taille d’écran intermédiaire, à 6,6 pouces.

Voici ce qu’on peut attendre des différents modèles selon les fuites :

iPhone 17 : écran 6,3 pouces avec bordures ultra fines

: écran 6,3 pouces avec bordures ultra fines iPhone 17 Air : écran 6,6 pouces avec bordures ultra fines

: écran 6,6 pouces avec bordures ultra fines iPhone 17 Pro : écran 6,3 pouces avec bordures ultra fines

: écran 6,3 pouces avec bordures ultra fines iPhone 17 Pro Max : écran 6,9 pouces avec bordures ultra fines

Un design proche de l’iPhone 16, sauf pour les modèles Pro

Digital Chat Station précise que le design de l’iPhone 17 standard resterait très proche de celui de l’iPhone 16, sans changement majeur à l’extérieur. En revanche, les modèles Pro devraient intégrer un module photo nettement plus imposant, avec un capteur téléobjectif de 48 mégapixels et un zoom optique pouvant aller jusqu’à 5×.

Apple devrait lever le voile sur la gamme iPhone 17 en septembre.