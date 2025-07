Achats sur Internet : les Français dépensent de plus en plus

Le commerce en ligne poursuit son envol en France, avec une croissance marquée en 2024. D’après les données de la Fevad, les ventes en ligne de produits et services ont atteint 175 milliards d’euros, tirées par 2,6 milliards de transactions.

Les commandes de produits, après deux années de repli, repartent à la hausse et frôlent leur niveau record de 2021, avec un chiffre de 66,9 milliards d’euros. Ce regain s’explique en partie par le dynamisme du secteur de l’habillement, qui s’impose comme le moteur principal des achats en ligne.

23% pour les vêtements

Près de 60 % des acheteurs ont commandé des vêtements, générant 7,7 milliards d’euros, principalement via des plateformes comme Amazon, Shein ou Temu. L’habillement en ligne représente désormais 23 % du marché, signe d’un véritable basculement numérique.

Cette croissance survient cependant dans un contexte de remise en question de la fast fashion. En 2024, la France a voté une loi visant à encadrer ce modèle économique fondé sur des vêtements bon marché et produits à la chaîne, principalement par des géants comme Shein.

La Fevad rappelle que toutes les plateformes, notamment asiatiques, doivent être soumises aux mêmes règles que les acteurs européens, en matière de conformité et de durabilité.

Les habitudes d’achat en ligne évoluent aussi vers plus de diversité. Les chaussures, les produits de beauté, les jouets, mais aussi la seconde main, séduisent de plus en plus. Environ 51 % des internautes ont acheté de l’occasion, dont 39 % dans le secteur de la mode.

En 2024, 41,6 millions de Français ont acheté en ligne, en moyenne 62 fois par an, pour un panier stable de 68 euros. Une tendance de fond, portée par une offre variée et des consommateurs de plus en plus à l’aise avec le numérique.