L’iPhone regorge de fonctionnalités méconnues qui peuvent considérablement améliorer votre expérience utilisateur. iOS ne se limite pas aux fonctions connues ; Apple y a intégré des outils cachés très ingénieux. Ces astuces permettent d’optimiser votre utilisation quotidienne et de découvrir les possibilités insoupçonnées de votre smartphone.

Fonctionnalité Utilité Activation Back Tap Actions rapides par tapotement Réglages > Accessibilité > Toucher Loupe intégrée Agrandissement visuel Triple clic bouton latéral Messagerie en direct Transcription temps réel Réglages > Téléphone Clavier trackpad Navigation précise Appui long sur clavier Charge rapide en mode avion Optimisation batterie Centre de contrôle Codes secrets réseau Informations techniques Application Téléphone Personnalisation vibrations Alertes personnalisées Contacts > Sonnerie Lecture audio + vidéo Multitâche multimédia Réglages > Appareil Photo Masquage applications Confidentialité écran Appui long sur app Raccourcis écran verrouillé Accès rapide personnalisé Réglages > Écran de verrouillage

Le Back Tap : une révolution tactile

Le Back Tap représente l’une des innovations les plus pratiques d’iOS.

Cette fonctionnalité permet d’exécuter des actions spécifiques en tapotant simplement le dos de votre iPhone. Disponible depuis l’iPhone 8, cette astuce révolutionnaire transforme la coque arrière en surface interactive.

L’activation de cette fonction se fait via Réglages > Accessibilité > Toucher > “Toucher le dos de l’appareil”. Vous pouvez configurer différentes actions pour un double ou triple tapotement : capture d’écran, activation de la lampe torche, ouverture d’une application ou déclenchement d’un raccourci personnalisé.

Cette fonction s’avère particulièrement utile pour accéder rapidement à vos outils favoris. De nombreux passionnés de technologie l’utilisent quotidiennement, notamment ceux qui apprécient l’accès instantané à leurs applications de divertissement comme les réseaux sociaux, les comparateurs de casinos en ligne ou encore leurs jeux préférés.

La loupe d’iPhone : Une vision améliorée

iOS propose une loupe numérique particulièrement sophistiquée qui transforme votre iPhone en véritable outil d’agrandissement.

Cette fonctionnalité utilise l’appareil photo pour créer un zoom puissant avec des options de contraste et de luminosité avancées. Vous pouvez l’activer en vous rendant dans Réglages, puis Accessibilité, Loupe, et en réglant le raccourci d’accès.

Un triple clic sur le bouton latéral (ou Home selon votre modèle) lance instantanément la loupe. L’interface offre un curseur de zoom, des filtres de couleur, un verrouillage de l’image et même une fonction de lampe torche intégrée pour optimiser l’éclairage.

La messagerie en direct : transcription instantanée

La nouvelle version d’iOS 18 propose une transcription vocale en direct pour tous vos messages.

Cette innovation permet de lire le contenu d’un message vocal sans avoir besoin de l’écouter, offrant une discrétion totale dans les environnements bruyants. Apple a mis des années à développer cette technologie, en déposant des brevets dès 2014, ce qui prouve sa perspective à long terme.

Pour activer cette option :

Ouvrez l’application Réglages .

. Touchez Téléphone .

. Sélectionnez Messagerie en direct pour l’activer.

Une fois configurée, votre iPhone capte automatiquement les appels entrants pour générer une transcription textuelle qui s’affiche en direct pendant que la personne laisse son message. Cette fonction révolutionnaire permet même de décrocher pendant l’enregistrement si le message s’avère urgent.

Le clavier trackpad : navigation de précision

Le clavier virtuel de votre iPhone intègre une fonction trackpad discrète, facilitant grandement la sélection de texte et la navigation.

Cette astuce méconnue transforme l’ensemble du clavier en surface tactile sensible. Pour l’utiliser, maintenez une pression ferme sur n’importe quelle zone du clavier lors de la saisie. Le clavier se transforme alors en trackpad, permettant de déplacer le curseur avec une précision millimétrique. Cette fonctionnalité s’avère particulièrement utile pour corriger des erreurs ou sélectionner du texte sans les approximations habituelles du tactile.

La charge rapide en mode avion

Une astuce simple mais efficace consiste à activer le mode avion pendant la charge pour accélérer significativement le processus.

Cette méthode réduit la consommation d’énergie en arrêtant toutes les communications sans fil, permettant à la batterie de se concentrer exclusivement sur la recharge. Passer en mode avion permet de recharger votre appareil 15 à 25 % plus vite, selon votre usage. Cette astuce simple permet de gagner du temps lors de recharges express, notamment avant un départ ou lors de déplacements professionnels.

Les codes secrets pour diagnostiquer votre réseau

L’iPhone propose plusieurs codes secrets permettant d’accéder à des informations techniques avancées sur votre réseau et votre appareil.

Ces codes, à composer directement sur l’application Téléphone, affichent des informations habituellement masquées :

*#62# : Afficher le numéro de renvoi d’appels si la ligne est injoignable

: Afficher le numéro de renvoi d’appels si la ligne est injoignable *#61# : Obtenir des informations sur les appels manqués

: Obtenir des informations sur les appels manqués *#21# : Contrôler le renvoi des appels.

: Contrôler le renvoi des appels. *#06# : Obtenir le numéro IMEI de l’appareil

: Obtenir le numéro IMEI de l’appareil *#50057672# : Accéder au centre SMS par défaut

Ces codes fournissent des informations techniques précises particulièrement utiles pour le dépannage ou la vérification de la configuration réseau. Pour une analyse plus approfondie des performances réseau des différents opérateurs, ces diagnostics peuvent s’avérer complémentaires.

La personnalisation des vibrations

iOS permet de créer des vibrations personnalisées pour différents contacts, offrant une identification tactile unique sans regarder l’écran.

Cette fonctionnalité transforme votre iPhone en assistant personnel discret capable de vous informer de l’identité de l’appelant par le simple toucher. La création s’effectue dans Contacts > Sélectionner un contact > Modifier > Sonnerie > Vibration > Créer une vibration.

L’interface vous permet de composer votre propre motif vibratoire en tapotant l’écran selon le rythme souhaité. Cette personnalisation s’avère particulièrement pratique dans les environnements silencieux où la discrétion est nécessaire.

La lecture audio simultanée pendant l’enregistrement vidéo

iOS 18 lève une limitation historique en permettant la lecture audio continue durant l’enregistrement vidéo.

Cette fonctionnalité utilise l’intelligence artificielle pour séparer la musique de fond de l’enregistrement vidéo, offrant une expérience multimédia enrichie. L’activation se fait dans Réglages > Appareil Photo > Enregistrement > Autoriser la lecture audio.

Une fois configurée, votre musique ou vos podcasts continuent de jouer pendant que vous filmez, tandis que l’iPhone minimise automatiquement ces sons dans l’enregistrement final grâce à ses algorithmes avancés.

Le masquage d’applications sur l’écran d’accueil

iOS 18 permet désormais de dissimuler des apps depuis l’écran d’accueil, pour une meilleure confidentialité sans les supprimer.

Un dossier sécurisé est créé par cette fonctionnalité, accessible uniquement via Face ID ou Touch ID. Pour masquer une application, effectuez un long appui sur l’icône, sélectionnez “Masquer l’application” et confirmez votre choix.

L’application disparaît de l’écran d’accueil et se retrouve dans un dossier “Masqué” dans la Bibliothèque d’apps. Cette méthode préserve la confidentialité tout en maintenant l’accès à vos applications sensibles.

La personnalisation des raccourcis d’écran verrouillé

iOS 18 permet de personnaliser les raccourcis d’écran verrouillé qui remplacent les icônes par défaut de la lampe torche et de l’appareil photo.

Cette personnalisation offre un accès direct à vos fonctions les plus utilisées sans déverrouiller l’iPhone. La configuration s’effectue dans Réglages > Écran de verrouillage et fond d’écran > Personnaliser. Vous pouvez alors sélectionner n’importe quelle action ou application pour remplacer les raccourcis par défaut. Cette fonctionnalité avancée transforme l’écran verrouillé en véritable centre de contrôle sur mesure.

Cette évolution s’inscrit dans la tendance générale de l’industrie mobile, où les recherches récentes montrent que les utilisateurs privilégient de plus en plus les interfaces modulables et les options configurables pour optimiser leur expérience quotidienne.