iPad pliable : Apple met en pause le développement

Selon Digitimes, Apple aurait mis en pause le développement d’un iPad pliable doté d’un grand écran, afin de privilégier le développement d’un iPhone pliable.

Priorité donnée à l’iPhone pliable

Plusieurs rumeurs circulaient déjà sur un appareil pliable de la taille d’un ordinateur portable chez Apple. Certains l’ont décrit comme un iPad pliable, tandis que d’autres parlaient d’un MacBook entièrement composé d’un écran pliable. Toutefois, Apple aurait décidé d’interrompre momentanément le développement de ce produit pour concentrer ses efforts sur un iPhone pliable.

Les raisons du report

Digitimes explique cette pause par les difficultés de fabrication, les coûts de production élevés liés aux écrans pliables, ainsi qu’une demande modérée des consommateurs pour ce type d’appareils grand format.

Cette décision d’Apple ne serait cependant pas définitive. L’entreprise pourrait reprendre le développement d’un iPad ou MacBook pliable lorsque la technologie des écrans aura suffisamment évolué pour devenir plus abordable.

Caractéristiques attendues de l’iPad pliable

L’appareil pliable envisagé aurait un écran de taille comprise entre 18,8 et 20,2 pouces, utilisant une technologie d’affichage OLED et offrant un design sans pli apparent. Jusqu’à présent, les prévisions sur la date de lancement allaient de 2026 à 2028, mais il semble désormais que l’attente puisse être encore plus longue.

Concernant l’iPhone pliable, celui-ci devrait être présenté aux côtés des modèles iPhone 18 Pro dès l’année prochaine.