Apple Watch Ultra 3 : sortie cette année avec 2 nouveautés majeures

L’attente touche à sa fin : l’Apple Watch Ultra 3 devrait arriver d’ici la fin de l’année, avec deux améliorations majeures à la clé.

Dans sa dernière newsletter Power On, Mark Gurman de Bloomberg affirme que l’Apple Watch Ultra 3 est toujours prévue pour un lancement en 2025, et qu’elle proposera des nouveautés « significatives », dont la connectivité satellite. Cette fonctionnalité permettrait d’envoyer des messages textes même sans Wi-Fi ni couverture cellulaire — et ce, sans avoir besoin d’un iPhone.

5G pour montres connectées

Selon Gurman, cette nouvelle Apple Watch sera aussi compatible avec une version spéciale de la 5G pensée pour les montres. À l’heure actuelle, les modèles Ultra existants se contentent du LTE.

Une mise à jour attendue depuis 2023

Depuis l’Apple Watch Ultra 2 sortie l’an dernier, aucune véritable évolution matérielle n’a été proposée. Le seul changement notable en 2024 a été l’ajout d’un boîtier en titane noir. L’arrivée de l’Ultra 3 pourrait donc marquer la première vraie mise à jour de la gamme depuis deux ans.

Des améliorations héritées de la Series 10

L’Apple Watch Ultra 3 pourrait également reprendre plusieurs innovations de l’Apple Watch Series 10, notamment :

La puce S10 (ou plus récente)

Un rechargement plus rapide

Un écran OLED grand angle, plus lumineux selon l’angle de vision, avec un taux de rafraîchissement plus élevé pour le mode always-on display

Le point d’interrogation : la tension artérielle

En mars dernier, Gurman expliquait qu’Apple rencontrait encore des difficultés avec le capteur de pression artérielle prévu sur l’Apple Watch. Il n’est donc pas certain que cette fonctionnalité soit prête à temps pour le lancement de l’Ultra 3, attendu dans un peu plus de deux mois.