AirPods Pro 3 : l’arme d’Apple pour rester reine des écouteurs sans fil

Apple devrait rester le leader mondial du marché des écouteurs true wireless (TWS) jusqu’en 2025, selon les prévisions de Counterpoint Research.

Une croissance modérée du marché TWS en 2025

Counterpoint anticipe une hausse modeste de 3 % des expéditions mondiales d’écouteurs TWS en 2025, signe d’un passage d’une phase de croissance rapide à une phase de maturité pour cette catégorie. Apple devrait rester la première marque en termes de chiffre d’affaires et de notoriété, même si la croissance en volume sera tirée par les modèles à bas prix (moins de 50 $) proposés par d’autres marques, notamment sur les marchés émergents et grâce au renouvellement des appareils.

Les AirPods Pro 3 comme moteur de fidélité

Apple devrait continuer de dominer grâce au lancement attendu des AirPods Pro 3, qui pourraient rencontrer une forte demande auprès des utilisateurs existants. Cette nouvelle version est supposée intégrer un son immersif amélioré et des fonctions liées à la santé.

Mais leur prix élevé par rapport aux modèles concurrents limite leur potentiel de croissance en volume. En réalité, Apple pourrait perdre légèrement en part de marché cette année. « Une augmentation plus visible des volumes est attendue vers 2027, avec le lancement de nouveaux AirPods classiques et d’une version équipée d’une réduction active du bruit (ANC) », précise Counterpoint.

Une concurrence féroce sur l’entrée et le milieu de gamme

Si Apple reste incontestée sur le segment premium, sa croissance en volume est de plus en plus menacée par des marques orientées rapport qualité-prix comme Xiaomi et JBL. Ces deux acteurs devraient enregistrer une croissance à deux chiffres de leurs livraisons en 2025.

Xiaomi profite de sa stratégie de prix agressive et de son vaste réseau de distribution mondial, tandis que JBL gagne du terrain sur des marchés clés comme l’Inde grâce à une offre fiable en milieu de gamme, combinée à des promotions attractives.

Le marché des écouteurs suit la trajectoire des smartphones

Selon Counterpoint, le marché des TWS s’aligne de plus en plus sur celui des smartphones, avec des cycles de remplacement qui s’allongent et une demande fortement influencée par les fonctionnalités intégrées dans les écosystèmes et les dynamiques de prix selon les régions.