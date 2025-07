iPhone 17 Pro : le nouveau design de MagSafe révélé en photo

Les prochains iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max pourraient avoir une disposition des aimants MagSafe légèrement différente des modèles actuels, comme le révèle une récente fuite.

Une disposition modifiée des aimants MagSafe

Le leaker Majin Bu a partagé une photo montrant prétendument les nouveaux agencements d’aimants MagSafe destinés aux coques d’iPhone 17 Pro de fabricants tiers. Actuellement, les aimants MagSafe sur les iPhone forment un cercle complet, mais ce nouveau design présente une ouverture dans le cercle d’aimants.

Un repositionnement du logo Apple

Selon Majin Bu et Sonny Dickson, le logo Apple situé à l’arrière des modèles iPhone 17 Pro serait déplacé plus bas en raison d’un module photo arrière beaucoup plus volumineux. Ce repositionnement expliquerait cette modification du MagSafe, destinée à assurer une visibilité complète du logo, même avec une coque MagSafe compatible.

Compatibilité avec les accessoires MagSafe existants

Des sources industrielles spécialisées dans la fabrication d’accessoires pour iPhone ont indiqué à Majin Bu que les accessoires MagSafe actuels resteraient compatibles avec ces nouveaux modèles d’iPhone 17 Pro. Cette modification semble donc essentiellement esthétique, sans amélioration fonctionnelle immédiate. Toutefois, certaines rumeurs indépendantes évoquent une possible augmentation des vitesses de recharge MagSafe sur ces modèles, via une prochaine version du chargeur MagSafe d’Apple.