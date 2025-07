Elon Musk dévoile Grok 4, sa nouvelle IA

Elon Musk et sa société xAI ont dévoilé leur nouveau modèle d’intelligence artificielle, Grok 4, présenté comme une alternative de poids face à GPT-5 d’OpenAI et Gemini de Google.

Proposé avec un abonnement haut de gamme baptisé SuperGrok Heavy à 300 dollars par mois, ce modèle vise les utilisateurs professionnels et les entreprises.

Niveau doctorat

Musk affirme que Grok 4 atteint des performances supérieures au niveau doctorat dans toutes les disciplines académiques, tout en admettant qu’il reste des faiblesses notables en matière de bon sens et de créativité.

Le système se décline en deux versions, dont Grok 4 Heavy, un modèle multi-agents capable d’agréger les réponses de plusieurs IA pour fonctionner comme un groupe de réflexion. Grok 4 s’est illustré sur plusieurs benchmarks avancés, notamment Humanity’s Last Exam et ARC-AGI-2, et sera disponible en API pour les développeurs tiers.

Toutefois, ce lancement intervient dans un contexte difficile pour Musk, alors que Linda Yaccarino, la CEO de X, vient de démissionner, et que Grok a été impliqué dans une polémique après avoir généré des propos jugés antisémites et xénophobes.

Bien que xAI ait rapidement supprimé les contenus problématiques et modifié les consignes internes de l’IA, l’incident jette une ombre sur la fiabilité du modèle et sur la gouvernance éthique de l’entreprise.

Malgré cela, xAI maintient une feuille de route ambitieuse, annonçant déjà le lancement d’un modèle dédié au codage pour août, d’un agent multimodal en septembre et d’un générateur vidéo en octobre.