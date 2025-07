LAGENIO : des smartphones performants à prix minis

Fondée en 2008, LAGENIO possède une expertise solide de plus de 15 ans dans la fabrication de smartphones en tant qu’usine OEM pour de nombreuses marques réputées.

Grâce à ses propres sites de production et une chaîne complète d’assemblage, la marque maîtrise parfaitement la recherche, le développement et la fabrication des appareils mobiles.

Depuis 2024, LAGENIO propose directement aux consommateurs sa propre marque, LAGENIO Smartphone, pour offrir une technologie avancée à des prix très compétitifs.

LAGENIO Série Panther2 : le smartphone robuste par excellence

Le smartphone robuste LAGENIO Panther2 PRO est le fleuron de la gamme Panther2. Avec sa certification IP68/IP69K et MIL-STD-810H, ce téléphone résiste aux conditions les plus extrêmes. Que ce soit pour les métiers exigeants, les amateurs d’aventures en plein air ou simplement les utilisateurs recherchant une durabilité exceptionnelle, ce smartphone robuste répond parfaitement à leurs attentes.

Le Panther2 PRO affiche un design ultra-fin, contrairement à beaucoup de téléphones robustes qui sont habituellement lourds et encombrants. Disponible en blanc, gris ou jaune, il intègre un puissant processeur T7250, accompagné de 24 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. Son écran de 6,7 pouces 120 Hz offre une fluidité exceptionnelle, tandis que la batterie de 5150 mAh avec une charge rapide de 18 W garantit une excellente autonomie.

Les points forts du Panther2 PRO sont :

Caméras AI arrière 50 MP et avant 8 MP

Mode nuit, HDR, portrait, panorama et filtres intégrés

Lumières musicales RVB personnalisables

Certification Widevine L1 pour un streaming HD de haute qualité

Compatibilité mondiale (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou)

Dernier système Android 15

Actuellement proposé à seulement 199 euros au lieu de 265 euros, le Panther2 PRO constitue une véritable opportunité à saisir. Découvrir le LAGENIO Panther2 PRO

LAGENIO Série A11 : élégance, performance et accessibilité

La série A11 de LAGENIO a été spécialement conçue pour séduire les jeunes générations à la recherche d’un smartphone élégant, performant et abordable. L’un des modèles phares est le LG A11 Pro, doté d’un superbe écran 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour une expérience visuelle fluide et immersive.

Équipé du puissant processeur T7250, de 24 Go de RAM et 256 Go de ROM, ce smartphone garantit une excellente performance pour toutes vos applications. Avec une batterie robuste de 5150 mAh et une charge rapide de 10 W, il accompagne sans problème votre journée active. Le LG A11 Pro se distingue aussi par son élégance, disponible en violet, gris ou or.

Voici les principales caractéristiques du LG A11 Pro :

Écran avec rapport écran/corps de 90 %

Caméras AI arrière 50 MP et avant 8 MP

Modes nuit, HDR, portrait, panorama et filtres

Certifié Widevine L1 pour streaming HD

Compatibilité mondiale assurée

Dernier système Android 15

Le smartphone LG A11 Pro est actuellement disponible en promotion à seulement 189 euros au lieu de 252 euros, une offre imbattable pour ses performances exceptionnelles. Découvrir le LAGENIO A11 Pro

Pourquoi choisir un smartphone LAGENIO ?

LAGENIO Smartphone s’est rapidement imposée comme une marque incontournable en raison de son savoir-faire industriel solide, sa maîtrise technologique et sa politique tarifaire particulièrement attractive.

Que vous recherchiez un smartphone robuste capable de résister à des conditions difficiles ou un appareil élégant offrant des performances élevées à petit prix, les gammes Panther2 et A11 répondent parfaitement à vos besoins.

Visitez dès maintenant la boutique en ligne LAGENIO Smartphone pour découvrir ces offres exceptionnelles et profiter de smartphones à la fois performants et accessibles.