iPad Pro M5 : les écrans OLED en production de masse pour un lancement en octobre

Apple devrait dévoiler cette année de nouveaux modèles d’iPad Pro équipés de sa dernière puce M5. Selon les informations récentes, Samsung Display et LG Display auraient lancé la production de masse des écrans OLED destinés à ces nouveaux appareils.

Samsung et LG partagent la production

Pour les modèles d’iPad Pro OLED de l’année dernière, Samsung avait fourni les écrans de 11 pouces, tandis que LG s’occupait des écrans de 13 pouces. Cette année, d’après ZDNet Korea, les deux fabricants partageraient la production des deux tailles d’écrans. Ce choix semble répondre à la volonté d’Apple de diversifier davantage sa chaîne d’approvisionnement.

Ce changement pourrait aussi être lié à la volonté d’Apple d’accélérer l’adoption des écrans OLED sur ses différents modèles d’iPad. Selon plusieurs sources, Apple envisage d’équiper l’iPad mini d’un écran OLED en 2026, puis l’iPad Air en 2027.

Peu de changements majeurs attendus, sauf la puce M5

L’année dernière, les iPad Pro M4 avaient introduit un design plus fin et léger, ainsi que la compatibilité avec l’Apple Pencil Pro. Cette année, en revanche, la mise à jour semble plus modeste. En dehors de la nouvelle puce M5 gravée en 3 nanomètres par TSMC, qui devrait apporter des améliorations significatives en performances et en efficacité énergétique, aucun autre changement majeur n’est actuellement prévu.

Logo Apple orienté en paysage

La seule autre modification potentiellement envisagée concerne le logo Apple au dos, qui pourrait adopter une orientation paysage plutôt que portrait, afin d’être visible à l’endroit lorsque l’iPad est utilisé avec un clavier en mode paysage.

Selon Mark Gurman de Bloomberg, ces nouveaux iPad Pro M5 pourraient être présentés autour du mois d’octobre. Pour rappel, les modèles précédents d’iPad Pro M4 avaient été lancés en mai 2024.