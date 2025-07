Gemini sur Android reconnaît enfin les chansons

Google vient de remettre au goût du jour une fonctionnalité très attendue. Sur Android, l’IA Gemini peut désormais reconnaître la musique autour de vous. Un simple “Quel est ce morceau ?” suffit pour relancer une capacité qui avait disparu avec la fin progressive de Google Assistant.

Une fonction vocale bien pratique

Jusqu’à récemment, demander à Gemini quel était le nom d’une chanson ne servait pas à grand-chose. L’IA renvoyait vers des applications tierces, comme Shazam. Mais tout change avec la dernière mise à jour : il est maintenant possible d’identifier un morceau en demandant directement à Gemini. Que la chanson soit en train de jouer dans la pièce, ou que vous souhaitiez rechercher une chanson en fredonnant, l’IA se met à l’écoute.

En pratique, Gemini ouvre un écran en plein écran, affiche une animation qui réagit au son capté, et cherche la correspondance dans sa base de données, via Google Search. Si un match est trouvé, le résultat s’affiche avec les infos du morceau.

Une expérience encore perfectible

Attention toutefois : l’intégration reste partielle. Lorsque vous utilisez cette commande vocale, vous êtes automatiquement redirigé vers la fonction “Recherche de chanson” de l’application Google, et non vers une réponse directe dans Gemini. Cela casse un peu le fil de la conversation. On est loin de l’expérience fluide et native que proposait Google Assistant à ses débuts, ou même du système “Now Playing” intégré sur les smartphones Pixel, qui affiche les titres de façon discrète et même hors ligne.

Avec Gemini, tout passe encore par Internet, et les résultats s’ouvrent dans Google Search. Ce n’est pas désagréable, mais ce n’est pas encore ce qu’on pourrait appeler un assistant tout-en-un parfaitement intégré.

Un retour bienvenu pour les utilisateurs Android

Cette nouveauté n’est pas anodine. Elle marque le retour d’une fonctionnalité plébiscitée, absente depuis le basculement de Google Assistant vers Gemini. Beaucoup d’utilisateurs avaient pris l’habitude d’identifier leurs musiques en un clin d’œil avec Assistant. L’absence de cette option dans Gemini avait laissé un vide.

Le retour de la reconnaissance musicale montre que Google cherche à étoffer petit à petit les capacités de son IA. Et cette fois, c’est exclusivement les utilisateurs Android qui en profitent. Les possesseurs d’iPhone devront encore patienter, car aucune date n’a été annoncée pour une éventuelle disponibilité sur iOS.

Encore loin de la perfection, mais un vrai progrès

Il reste des points à améliorer. Le fait que la recherche musicale s’effectue hors du chat rend l’expérience moins fluide. De plus, Gemini ne fonctionne pas hors ligne pour cette tâche, ce qui le met encore derrière des solutions comme Now Playing sur les smartphones Google Pixel.

Malgré cela, cette mise à jour est un vrai pas en avant. Elle simplifie la vie des utilisateurs, sans avoir besoin d’installer une application supplémentaire.

Google fait donc un petit pas de plus vers une intégration plus complète de Gemini dans l’expérience Android. Si tout n’est pas encore parfaitement huilé, la direction est bonne. Et surtout, cela prouve que les retours des utilisateurs sont (enfin) pris en compte.