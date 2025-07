L’iPhone 4 et FaceTime ont été lancés il y a 15 ans

Cela fait 15 ans qu’Apple a lancé son célèbre iPhone 4 ainsi que son service d’appels vidéo exclusif, FaceTime.

Un écran Retina révolutionnaire

L’iPhone 4 a été commercialisé le 24 juin 2010, quelques semaines après avoir été dévoilé par Steve Jobs lors de la Worldwide Developers Conference d’Apple. Ce modèle se démarquait notamment par son écran « Retina » haute résolution, avec une densité de pixels de 326 pixels par pouce, rendant les pixels invisibles à une distance normale d’utilisation. Apple précisait alors que cet écran offrait « quatre fois la densité de pixels des écrans précédents », assurant ainsi un texte plus net et des images plus précises.

Un nouveau design en acier et en verre

Avec l’iPhone 4, Apple introduisait un tout nouveau design industriel en acier inoxydable et en verre, aux bords carrés, tranchant radicalement avec les précédentes versions en plastique arrondi. L’appareil inaugurait également la première puce entièrement conçue par Apple, la A4, déjà présente dans le premier iPad. Cette puce améliorait significativement les performances et l’autonomie par rapport à l’iPhone 3GS. Enfin, l’iPhone 4 était équipé pour la première fois d’une caméra frontale, permettant ainsi les selfies et les appels vidéo via FaceTime.

iOS 4 : des fonctionnalités inédites

L’iPhone 4 était livré avec iOS 4, qui apportait plusieurs nouveautés logicielles importantes, telles que le multitâche pour les applications tierces, les dossiers sur l’écran d’accueil et une boîte de réception unifiée dans Mail. Ce fut également la première version d’iOS à ne plus être compatible avec l’iPhone original.

Antennagate : une polémique mémorable

L’iPhone 4 fut toutefois marqué par la controverse de l’« antennagate », causée par sa bande d’antenne externe en acier servant aussi de récepteur de signal. Certains utilisateurs rencontraient des pertes de réseau en tenant l’appareil d’une certaine manière. Apple avait répondu à la polémique en juillet 2010 en offrant des coques gratuites aux utilisateurs affectés et en expliquant que ce phénomène touchait la plupart des smartphones.

Un succès commercial historique

Malgré ce problème, l’iPhone 4 fut le smartphone Apple le plus vendu à son époque, avec plus de 600 000 précommandes dès le premier jour. Les files d’attente devant les Apple Stores lors du lancement témoignaient d’un engouement considérable. Le modèle est resté disponible sous diverses formes jusqu’en 2014, notamment comme option économique avec une capacité de stockage réduite.

FaceTime : une révolution pour les appels vidéo

Initialement limité au Wi-Fi et disponible uniquement entre iPhone 4 sous iOS 4, FaceTime permettait des appels vidéo d’une grande simplicité grâce à l’identifiant Apple. En 2011, Apple a étendu FaceTime à l’iPad 2 et au Mac. En 2013, FaceTime Audio a été ajouté avec iOS 7.

En 2018, iOS 12 introduisait les appels FaceTime de groupe jusqu’à 32 participants, et en 2021, les liens FaceTime ont permis une compatibilité limitée avec Android et Windows via des navigateurs web. Bien qu’Apple ait initialement annoncé que FaceTime deviendrait un standard ouvert, le protocole est resté exclusif aux plateformes Apple.