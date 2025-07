Threads accueille les messages directs (DM)

Le réseau social Threads, appartenant à Meta, a reçu une mise à jour intégrant la prise en charge des messages directs, une fonctionnalité testée durant le mois de juin. C’est la première fois que cette option de messagerie est disponible sur ce réseau social lancé il y a deux ans.

Un système limité mais sécurisé

Les messages directs sur Threads sont actuellement limités aux abonnés Threads d’une personne, ou aux abonnés mutuels depuis Instagram âgés de 18 ans ou plus. Meta indique que l’expansion de ces fonctions de messagerie s’effectuera en priorisant la sécurité et les interactions positives.

D’autres fonctionnalités de messagerie à venir

Meta prévoit d’ajouter prochainement de nouvelles options, notamment des contrôles de messages, la messagerie de groupe, ainsi que des filtres de boîte de réception.

Mise en avant des conversations de qualité

Outre la messagerie, Threads introduit également une fonctionnalité appelée “Highlighter”. Celle-ci a pour but de mettre en valeur des points de vue originaux et stimulants, afin d’encourager des échanges réfléchis. Highlighter apparaîtra dans la section de découverte de contenu et devrait ensuite signaler les sujets tendances.