iPhone Air de 2027 : un écran OLED LTPO3 à faible consommation ?

Apple envisagerait d’introduire, dès 2027, une nouvelle génération d’écrans beaucoup plus économes en énergie dans sa gamme d’iPhone, selon un nouveau rapport publié par The Elec.

Une évolution de la technologie LTPO

Selon ce rapport coréen, Apple prévoirait de faire évoluer ses écrans OLED LTPO (Low-Temperature Polycrystalline Oxide) actuels en y intégrant des semi-conducteurs à oxyde à la fois pour les transistors de commande et de puissance.

Chaque écran d’iPhone contient des millions de minuscules interrupteurs qui contrôlent chaque pixel. Actuellement, Apple utilise deux types de transistors : certains sont économes en énergie mais lents, d’autres sont rapides mais très gourmands en énergie.

Les iPhone 17, prévus cette année, devraient tous être équipés d’écrans LTPO2, qui combinent ces deux types de transistors. Mais à partir de 2027, Apple pourrait privilégier davantage les interrupteurs économes en énergie.

Un gain majeur pour l’autonomie

L’intérêt de déplacer les transistors de commande vers des composants à oxyde serait d’améliorer sensiblement l’autonomie lorsque l’écran fonctionne à faible fréquence, par exemple à 1 Hz pour l’affichage permanent (heure, notifications, etc.). L’inconvénient reste la lenteur de réaction de ces transistors, obligeant Apple à trouver un équilibre entre efficacité énergétique et réactivité.

L’iPhone Air en première ligne

D’après The Elec, Apple pourrait inaugurer cette technologie LTPO3 avec un modèle iPhone 17 Air, prévu pour 2027. Les modèles Pro, plus épais et capables d’accueillir des batteries plus grandes, ne seraient pas prioritaires. Apple réserverait cette innovation aux appareils les plus fins, où chaque gain énergétique est essentiel.

Apple aurait déjà expérimenté cette technologie avec l’Apple Watch Series 10, qui utilise déjà un écran LTPO3. Ce test aurait renforcé la confiance d’Apple pour déployer cette technologie sur des écrans de plus grande taille, comme ceux de l’iPhone.

Samsung et LG au cœur de la production

Le rapport indique que Samsung et LG seraient les principaux fournisseurs de ces écrans de nouvelle génération. Toutefois, les deux entreprises devront investir dans de nouveaux équipements pour répondre aux exigences d’Apple. LG, qui produit moins d’écrans OLED que Samsung, aurait un défi plus important à relever.

Apple devrait prendre sa décision finale sur l’adoption de cette technologie d’affichage au troisième trimestre 2025, ce qui laisserait environ deux ans aux fournisseurs pour préparer la production de masse.