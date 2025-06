Google affirme qu’iOS 26 copie trois fonctionnalités d’Android

Dans une nouvelle publicité, Google indique qu’iOS 26 reprend trois fonctionnalités déjà présentes depuis plusieurs années sur les smartphones Android, notamment les Pixel : Traduction en direct (Live Translate), Assistance de mise en attente (Hold Assist) et Filtrage des appels (Call Screening).

Une publicité moqueuse

Cette vidéo, qui fait partie de la série publicitaire #BestPhonesForever, met en scène un iPhone et un Pixel 9 Pro discutant ensemble lors d’un podcast fictif.

« J’ai annoncé la traduction instantanée des messages texte », dit l’iPhone.

« Et il se trouve que j’avais déjà ça il y a quatre ans », répond le Pixel 9 Pro.

« Oui, une sacrée coïncidence », conclut l’iPhone.

Dans le même esprit, l’iPhone mentionne les fonctionnalités Hold Assist et Call Screening, auxquelles le Pixel répond également qu’il les proposait déjà auparavant.

Trois fonctionnalités déjà disponibles sur Pixel

La fonction Live Translate (traduction instantanée) est apparue sur le Pixel 6 dès 2021. Comme sur iOS 26, elle permet de traduire automatiquement les messages texte et les appels téléphoniques.

En 2020, Google avait introduit Hold for Me pour les modèles Pixel 3 et suivants. Similaire à la nouvelle fonction Hold Assist d’iOS 26, elle patiente en attente à votre place lors d’un appel téléphonique et vous alerte lorsque l’agent reprend la ligne.

Quant à la fonction Call Screening, elle a été lancée dès 2018 avec le Pixel 3.

Google a effectivement raison sur ce point. Quant à savoir si cette publicité est drôle ou embarrassante, c’est à chacun d’en juger.