NFC 15 va quadrupler la portée des connexions sans contact

Le NFC Forum a annoncé la sortie de NFC Release 15, une mise à jour qui multipliera par quatre la portée des interactions en Near Field Communication (NFC), offrant ainsi des expériences plus rapides et plus fluides.

Une portée étendue pour faciliter les connexions

Le NFC Forum est l’organisme mondial chargé de définir les standards de la technologie NFC. Avec cette nouvelle mise à jour NFC Release 15, la portée maximale des connexions sans contact NFC passe de 0,5 centimètre à 2 centimètres. Cette augmentation significative permet de réduire les contraintes d’alignement précis entre les appareils lors des transactions sans contact.

Fiabilité et vitesse accrues

Grâce à NFC Release 15, la fiabilité et la rapidité des connexions seront considérablement améliorées, réduisant ainsi le nombre d’échecs ou de répétitions nécessaires pour établir la connexion. Cette amélioration est particulièrement bénéfique pour les petits appareils comme les objets connectés ou les wearables, qui disposent généralement d’antennes plus petites. Des dispositifs comme l’iPhone, notamment lors de l’utilisation de Tap to Pay, bénéficieront ainsi d’une connexion plus stable et plus étendue.

Actions multiples en un seul tap

La fonction multi-usage permettant de déclencher plusieurs actions avec un seul tap, par exemple scanner une carte de fidélité tout en réalisant un paiement, a été optimisée. En outre, la nouvelle norme NFC Release 15 intègre un meilleur support du Passeport Numérique de Produit (DPP), une initiative de la Commission européenne visant à intégrer des informations environnementales et de cycle de vie directement dans les produits physiques.

Apple et Google impliqués dans la norme NFC

Apple fait partie des huit membres principaux du Conseil d’administration du NFC Forum, aux côtés de Google, Sony et NXP notamment. L’iPhone et l’Apple Watch étant compatibles NFC, ces améliorations prévues par NFC Release 15 devraient sensiblement améliorer leurs performances et leur fiabilité dans un avenir proche.

Les spécifications techniques de la version NFC Release 15 sont disponibles dès aujourd’hui pour les entreprises membres de niveaux Associate, Principal et Sponsor du NFC Forum. La certification des appareils conformes à NFC Release 15 devrait démarrer dans le courant de l’année 2025.