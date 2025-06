iOS 26 : toutes les nouveautés des AirPods

Apple proposera bientôt plusieurs nouvelles fonctionnalités pour les AirPods grâce aux mises à jour iOS 26, iPadOS 26 et macOS Tahoe. Ces nouveautés arriveront via une mise à jour du firmware des AirPods.

Enregistrement audio de qualité studio

Les AirPods 4 et les AirPods Pro 2 pourront désormais enregistrer un audio de qualité studio, idéal pour les interviews, les podcasts, les chansons, les vidéos et plus encore. Apple précise que cette fonctionnalité permet d’obtenir des enregistrements vocaux de haute qualité en mobilité.

Cela signifie que vous pourrez capturer un son de meilleure qualité lors de la création de vidéos ou l’enregistrement de podcasts directement depuis vos appareils Apple.

Qualité audio améliorée

La nouvelle fonctionnalité d’enregistrement audio en qualité studio améliore également la clarté et la texture vocale naturelle lors des appels téléphoniques, FaceTime et toutes les applications compatibles avec CallKit comme Zoom.

Ces améliorations sont disponibles sur iPhone, iPad et Mac et compatibles avec l’application Appareil photo, Dictaphone, la dictée dans Messages, ainsi que des applications tierces de caméra et de visioconférence.

Télécommande pour la caméra

Les AirPods serviront désormais de télécommande pour l’application Appareil photo et les applications tierces de caméra sur iPhone ou iPad. Il suffit d’appuyer et de maintenir la pression sur la tige des AirPods pour déclencher une photo ou démarrer une vidéo.

Une seconde pression prolongée permet d’arrêter l’enregistrement. Apple souligne que cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les utilisateurs souhaitant réaliser facilement des performances synchronisées avec une bande sonore pour les réseaux sociaux tels que TikTok.

Mise à jour simplifiée

Avec les nouvelles mises à jour logicielles, Apple introduit enfin la possibilité de mettre à jour manuellement le firmware des AirPods. Lorsque vos AirPods sont connectés, une nouvelle interface dédiée aux mises à jour logicielles sera disponible directement depuis l’application Réglages.

Mise en pause automatique en cas d’endormissement

Lorsque vous écoutez de la musique, un podcast ou un livre audio avec vos AirPods au lit, ceux-ci mettront automatiquement votre audio en pause dès que vous vous endormirez.

Bascule automatique avec CarPlay

Si vous écoutez de l’audio avec vos AirPods et que vous montez en voiture, la lecture passera automatiquement vers CarPlay.

Conserver l’audio dans les écouteurs

Avec cette nouvelle fonctionnalité, vous pourrez choisir de garder l’audio dans vos AirPods même si d’autres appareils audio tels que les haut-parleurs ou les systèmes embarqués se connectent à votre iPhone.

Disponibilité

Ces nouvelles fonctionnalités sont dès maintenant disponibles pour les développeurs via une mise à jour bêta du firmware des AirPods et seront officiellement lancées à l’automne prochain.