L’iPad peut-il réellement remplacer l’ordinateur portable dans le monde professionnel ?

Depuis plusieurs années, Apple pousse l’iPad comme une alternative sérieuse aux ordinateurs portables. De l’arrivée d’accessoires comme le Magic Keyboard, en passant par l’intégration de dernière puce M4 dans les iPad Pro et l’évolution d’iPadOS, la tablette d’Apple franchit une nouvelle étape dans sa mue professionnelle.

Un outil de plus en plus puissant

L’iPad Pro M2, avec ses performances comparables à certains MacBook Air, permet de réaliser des tâches exigeantes : montage vidéo, traitement photo, conception 3D, visioconférence en haute qualité. La puissance brute n’est plus un frein.

iPadOS continue de se rapprocher de macOS, avec la gestion de plusieurs fenêtres, le support des disques externes ou encore le multitâche avancé. Pour de nombreux usages bureautiques ou créatifs, l’iPad fait aujourd’hui jeu égal avec un ordinateur portable.

La location, une option stratégique pour les entreprises

Plutôt que d’acheter un parc d’iPad, de plus en plus d’entreprises optent pour la location iPad. Cette formule offre plusieurs avantages :

Une meilleure gestion du budget , avec des coûts mensualisés prévisibles.

, avec des coûts mensualisés prévisibles. Un accès aux derniers modèles , sans avoir à se soucier de la revente ou de la dépréciation.

, sans avoir à se soucier de la revente ou de la dépréciation. Un support technique inclus, souvent accompagné de garanties et d’assurances.

CNet souligne que la flexibilité de la location est particulièrement adaptée aux besoins fluctuants des entreprises modernes, notamment pour équiper des équipes mobiles, des consultants ou des commerciaux.

Des limites à ne pas ignorer

Malgré ses qualités, l’iPad ne remplace pas encore totalement un ordinateur portable dans tous les contextes. Certaines applications professionnelles restent indisponibles ou moins fonctionnelles sur iPadOS. Les workflows complexes, notamment dans le développement logiciel ou la modélisation 3D avancée, restent plus confortables sur un Mac ou un PC.

The Verge rappelle que l’iPad excelle dans la consommation de contenu, la prise de notes, les présentations ou la création de contenu léger, mais qu’il atteint encore ses limites dans des usages de niche.

Une vraie alternative pour certains professionnels

Pour un commercial, un consultant, un formateur ou un créateur de contenu mobile, l’iPad est souvent plus léger, plus autonome et plus intuitif qu’un ordinateur classique. Associé à un clavier, un stylet et un service de location sur mesure, il devient un outil professionnel complet, tout en étant plus simple à déployer et à maintenir dans une entreprise.

En 2025, la question n’est plus vraiment de savoir si l’iPad peut remplacer l’ordinateur portable, mais plutôt dans quels cas il est pertinent de le faire. Et dans cette réflexion, la location d’iPad apporte une souplesse bienvenue pour tester, adapter et faire évoluer les usages sans contrainte.