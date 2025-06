Affaire Telegram : Pavel Durov obtient une autorisation temporaire pour quitter la France

Pavel Durov, le fondateur de Telegram, reste visé par une procédure judiciaire en France, assortie d’un contrôle judiciaire strict qui lui interdit en principe de quitter le territoire. Cependant, la justice française vient de lui accorder un assouplissement temporaire de cette mesure.

Selon Le Monde, Durov est autorisé à se rendre à Dubaï pendant 14 jours à partir du 10 juillet 2025, afin de rejoindre le siège de Telegram pour des motifs professionnels. Il s’agit d’une seconde autorisation de ce type, la première ayant été délivrée en mars dernier.

Entretien

Ce déplacement a été accordé à la suite d’une demande formulée par Durov le 5 juin, dans laquelle il insistait sur l’importance de ce voyage pour la bonne marche de son entreprise.

L’homme d’affaires russo-émirati, qui s’exprime rarement dans les médias, a profité d’un entretien avec Le Point pour critiquer ouvertement la France. Il estime que le pays « devient de plus en plus faible », reprochant à Emmanuel Macron de ne pas prendre « les bonnes décisions », notamment en matière d’innovation, de régulation numérique et de liberté d’expression.

Durov s’oppose fermement à la politique française, qu’il juge trop répressive : « Lorsque nous retardons trop longtemps les réformes nécessaires, nous finissons par connaître un effondrement. »

Il est poursuivi en France pour des chefs d’accusation lourds : blanchiment aggravé, escroquerie en bande organisée et association de malfaiteurs. Les autorités l’accusent d’avoir facilité l’usage de Telegram par des réseaux criminels, notamment dans des affaires de pédopornographie et de trafic illicite.