Intel va licencier 15 à 20% des employés de sa division de semi-conducteurs

Intel poursuit sa politique de réduction drastique de ses effectifs avec une nouvelle vague de licenciements annoncée pour juillet. Cette fois, ce sont entre 15 % et 20 % des salariés de la division Intel Foundry qui seront concernés.

Fabrication de semi-conducteurs pour des clients tiers

Cette branche, chargée de la conception et de la fabrication de semi-conducteurs pour des clients tiers, est au cœur des activités d’Intel en tant que fondeur. Bien que le nombre précis de suppressions de postes ne soit pas encore confirmé, cela pourrait représenter plusieurs milliers de personnes, sachant que le groupe comptait environ 109 000 employés fin 2024.

Cette restructuration s’inscrit dans la stratégie du nouveau directeur général, Lip-Bu Tan, arrivé à la tête de l’entreprise en mars dernier.

Dès sa prise de fonction, Tan a clairement exprimé sa volonté de recentrer Intel sur ses activités stratégiques, en allégeant l’organisation et en replaçant l’ingénierie au cœur de ses priorités. Il avait également évoqué la cession possible de certaines unités jugées non essentielles, ce qu’il a réaffirmé publiquement lors de la conférence Intel Vision. Cette politique de recentrage avait déjà conduit, en août dernier, à la suppression d’environ 15 000 postes.

Des signes avant-coureurs de ce nouveau plan circulaient depuis avril, et comme souvent, les rumeurs se sont avérées fondées. Cette série de licenciements massifs reflète les difficultés d’Intel à maintenir sa position dans un secteur en pleine mutation.