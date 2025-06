Sony évoque pour la première fois la PlayStation 6

Alors que la PlayStation 5 approche de son cinquième anniversaire, Sony commence à évoquer, sans la nommer explicitement, la future génération de sa console, laissant entendre que le développement de la PlayStation 6 est bien en cours.

Hideaki Nishino, PDG de Sony Interactive Entertainment, a abordé ce sujet lors d’un échange avec des investisseurs. Il y a réaffirmé l’importance du matériel physique, malgré la progression constante du cloud gaming.

Streaming

Pour Sony, l’expérience locale reste centrale : les performances stables, sans dépendance au réseau, continuent d’attirer la majorité des joueurs, un constat renforcé par le succès de la PS5 et de la PS5 Pro.

Sony propose déjà du streaming via PlayStation Plus Premium et des tests sont en cours sur la PlayStation Portal. Mais Nishino rappelle que le cloud reste soumis à des contraintes techniques, notamment la stabilité des connexions, et que le modèle économique du streaming à grande échelle reste encore à prouver.

Sans confirmer directement la PS6, il laisse entendre qu’un nouveau projet est en route : l’écosystème autour des consoles continue de croître et l’engagement des joueurs motive Sony à explorer de nouvelles façons d’interagir avec ses contenus.

Si l’on suit le rythme habituel de développement, la PS6 serait en gestation depuis la sortie de la PS5 en 2020. Des documents publiés dans le cadre du procès entre Microsoft et la FTC ont d’ailleurs mentionné que la future console ne devrait pas sortir avant 2028.

Selon les premières fuites, AMD devrait rester le partenaire technologique pour la puce, avec un accent mis sur la compatibilité.