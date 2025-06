PlayStation Plus : Sony veut augmenter les prix

Sony envisage d’ajuster à nouveau les prix de son service d’abonnement PlayStation Plus, dans une logique assumée d’optimisation de la rentabilité. C’est ce qu’a indiqué Hideaki Nishino, président de Sony Interactive Entertainment, lors d’un échange stratégique avec Hermen Hulst.

“Stratégie tarifaire”

Nishino a précisé que l’entreprise continuerait à « ajouter de la valeur » à ses offres tout en « adaptant sa stratégie tarifaire » pour mieux refléter cette évolution. Même si aucune hausse n’a été officiellement annoncée, la formulation laisse clairement la porte ouverte à de futurs ajustements.

Sony a déjà procédé à plusieurs hausses tarifaires ces dernières années, notamment en 2017 en Europe, puis à l’échelle mondiale en 2023, évoquant alors le besoin de maintenir un catalogue de jeux ambitieux et des services enrichis.

Aujourd’hui, l’abonnement Essential est proposé en France à 71,99 euros par an, l’offre Extra à 125,99 euros, et le niveau Premium culmine à 151,99 euros. Ces formules s’accompagnent de différents avantages, comme l’accès à un large catalogue de jeux ou à des fonctionnalités de cloud streaming.

Les données partagées par Sony montrent que de plus en plus d’abonnés se tournent vers les offres haut de gamme : en 2024, 22 % des abonnés ont choisi le niveau Premium, contre 17 % en 2022, tandis que l’offre Extra est passée de 13 % à 16 % sur la même période.

Cette progression traduit une volonté des utilisateurs d’accéder à plus de contenu, malgré un coût plus élevé. Pourtant, la croissance globale du service reste timide, ne représentant que 14 % des revenus PlayStation en 2024, contre 13 % deux ans plus tôt.