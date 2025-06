iOS 26 : design « Liquid Glass », Traduction en direct, nouvelle app Téléphone et plus encore

Apple a présenté iOS 26 lors de la WWDC 2025, une mise à jour majeure qui introduit une refonte visuelle complète autour du nouveau concept Liquid Glass, tout en enrichissant les capacités d’Apple Intelligence, les applications de communication, et plus encore.

Une interface repensée avec Liquid Glass

Apple décrit Liquid Glass comme un matériau translucide qui reflète et réfracte l’environnement pour créer des éléments d’interface dynamiques et réactifs. L’écran verrouillé est transformé : l’horloge s’adapte à l’espace disponible dans les fonds d’écran, et les scènes spatiales ajoutent des effets 3D selon les mouvements de l’iPhone. Les icônes et widgets gagnent en personnalisation avec une apparence transparente inédite.

Partout dans le système, Liquid Glass met davantage l’accent sur le contenu. Les pages Safari s’étendent désormais bord à bord, l’app Appareil photo adopte une interface simplifiée, et Photos propose deux onglets distincts : Bibliothèque et Collections. Les barres d’onglets d’Apple Music, News et Podcasts rétrécissent dynamiquement lors de la navigation.

Apple Intelligence gagne en puissance

La Traduction en direct s’intègre dans Messages, FaceTime et Téléphone, offrant des communications multilingues en temps réel via traitement local. Visual Intelligence analyse aussi le contenu à l’écran pour permettre des recherches contextuelles (Google, Etsy, etc.) ou poser des questions à ChatGPT. Elle identifie aussi les événements pour remplir automatiquement le calendrier.

Les outils Genmoji et Image Playground s’enrichissent avec des combinaisons d’emoji, de Genmoji et de descriptions. Raccourcis bénéficie d’actions intelligentes alimentées par Apple Intelligence, avec des raccourcis dédiés aux outils d’écriture ou à Image Playground. Apple lance également un Framework Foundation Models gratuit pour les développeurs, permettant une IA embarquée hors ligne.

Une app Téléphone repensée

L’app Téléphone réunit désormais Favoris, Récents et Messagerie vocale dans une vue unique. Le Call Screening enrichit la messagerie vocale en récupérant les infos de l’appelant avant qu’on ne décroche. Le Hold Assist signale automatiquement quand un conseiller est enfin disponible.

Messages devient plus intelligent et interactif

Messages filtre désormais les expéditeurs inconnus, les plaçant dans un dossier dédié jusqu’à validation. L’app gagne aussi des fonds personnalisés, sondages et des indicateurs de frappe dans les discussions de groupe. Apple Intelligence peut suggérer de créer un sondage quand le contexte s’y prête.

CarPlay, Musique, Plans et Wallet améliorés

CarPlay reçoit une interface visuelle révisée avec des appels entrants compacts qui laissent place à la navigation, et permet les réactions Tapback et les conversations épinglées dans Messages. Les widgets et Live Activities fournissent des infos sans perturber la conduite.

Dans Apple Music, la nouvelle fonction AutoMix enchaîne les morceaux comme un DJ, et la traduction des paroles permet de mieux comprendre les titres internationaux. Plans ajoute un historique des lieux visités, entièrement chiffré de bout en bout. Wallet permet désormais les paiements en plusieurs fois et propose un espace récompenses pour les achats via Apple Pay en magasin.

Une nouvelle app Jeux

Apple lance l’app Jeux, qui centralise l’expérience ludique avec recommandations personnalisées et fonctionnalités sociales. Elle devient la porte d’entrée principale vers Apple Arcade et ses plus de 200 titres.

iOS 26 est disponible depuis le début de semaine en version bêta développeur, avec une bêta publique le mois prochain et un lancement général prévu cet automne pour les iPhone 11 et ultérieurs. Les fonctionnalités Apple Intelligence nécessitent un iPhone 15 Pro ou plus récent.