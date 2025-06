AirPods Pro 3 : des références dans le code d’iOS 26

Le code d’iOS 26 laisse penser qu’Apple travaille activement sur une nouvelle génération d’AirPods Pro qui pourrait être lancée prochainement. Steve Moser, contributeur chez MacRumors, a repéré dans le code d’iOS 26 des mentions explicites des « AirPods Pro 3 », aux côtés des références existantes « AirPods Pro » et « AirPods Pro 2 ».

Un lancement prévu pour bientôt ?

Actuellement, aucun modèle d’AirPods Pro 3 n’existe, mais plusieurs rumeurs indiquent qu’Apple pourrait présenter ces nouveaux écouteurs dès cet automne. Ces références sont cachées dans un cadre d’interface utilisateur lié aux casques audio, ce qui laisse penser qu’Apple prépare activement ce lancement.

Des indices déjà présents auparavant

Ce n’est pas la première fois qu’Apple laisse entendre l’arrivée des AirPods Pro 3. Le mois dernier, Apple avait modifié une référence aux AirPods Pro 2 en « AirPods Pro 2 ou version ultérieure », alors même qu’aucune autre version n’existe encore.

À quoi s’attendre avec les AirPods Pro 3 ?

Les AirPods Pro 3 devraient arborer un nouveau design pour les écouteurs et leur boîtier, ce dernier pouvant être plus fin, comme celui des AirPods 4. Une nouvelle puce audio plus rapide pourrait offrir une réduction active du bruit améliorée et une qualité audio accrue. Enfin, les nouveaux écouteurs pourraient proposer des fonctions avancées telles que le suivi du rythme cardiaque et la mesure de la température corporelle.