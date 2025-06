Switch 2 : Nintendo annonce déjà des ventes records

La Nintendo Switch 2 réalise un démarrage impressionnant, établissant un nouveau record pour l’entreprise avec 3,5 millions d’unités vendues en seulement quatre jours.

Ce lancement fulgurant surpasse celui de toutes les précédentes consoles Nintendo, illustrant l’enthousiasme mondial autour de cette nouvelle version hybride.

Performance

Doug Bowser, président de Nintendo of America, a salué cette performance : « Les fans du monde entier montrent leur enthousiasme pour la Nintendo Switch 2, une façon améliorée de jouer à la maison et en déplacement. » Il se réjouit de voir « le plaisir qu’ils ont déjà avec la Nintendo Switch 2 alors qu’ils explorent de nouvelles fonctionnalités et des jeux qui rassemblent les amis et la famille ».

Du côté de l’Europe, même son de cloche. Luciano Pereña, dirigeant de Nintendo Europe, affirme que cette console marque « la prochaine évolution de la Nintendo Switch » et se félicite de son adoption rapide : « Nous avons hâte de voir les joueurs se connecter à travers des jeux comme Mario Kart World, partageant l’expérience avec leurs proches. »

Comparée à la PlayStation 5, la Switch 2 se place même au-dessus : Sony avait expédié 3,4 millions de PS5 sur ses quatre premières semaines, contre 3,5 millions pour la Switch 2… en seulement quatre jours.

L’une des raisons de ce succès tient à la bonne gestion des stocks. Contrairement au lancement compliqué de la PS5 ou des Xbox Series X/S, la Switch 2 est facilement disponible à travers les différents marchés, ce qui a grandement favorisé son adoption rapide.

Nintendo vise désormais 15 millions de ventes d’ici mars 2026. Avec un démarrage aussi solide, cet objectif semble bien à sa portée. Le géant japonais ne dévoile cependant pas encore les chiffres de Mario Kart World, son principal jeu de lancement, vendu seul ou dans un pack à 499,99 € (contre 469,99 € pour la console seule).