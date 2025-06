Meta AI offre une fonctionnalité d’édition vidéo boostée à l’IA

Meta vient d’annoncer une nouvelle avancée dans l’intégration de l’intelligence artificielle à ses outils créatifs : l’ajout de fonctionnalités d’édition vidéo à Meta AI.

Grâce à une cinquantaine de préréglages générés par IA, les utilisateurs peuvent désormais transformer des clips courts de 10 secondes, en modifiant à la volée leur style visuel ou leur ambiance. Il devient ainsi possible de métamorphoser une vidéo en dessin animé vintage, d’ajuster l’éclairage pour simuler une météo pluvieuse ou même de transformer un vêtement en combinaison spatiale.

Offres payantes à venir ?

Ces fonctions sont accessibles via l’application Meta AI, sur le site Meta.ai et dans l’application Edits, une plateforme concurrente de CapCut. L’édition vidéo y est pensée pour être fluide et intégrée, avec un partage immédiat vers Facebook et Instagram.

Pour l’instant, la durée des clips reste limitée, mais tout laisse à penser que cette restriction pourrait évoluer, notamment via des offres payantes à venir.

Inspirées des modèles Movie Gen développés en interne, ces nouvelles capacités visent à positionner Meta face à des rivaux comme Google et son outil Flow, ou encore d’autres éditeurs IA de plus en plus performants.

L’entreprise souligne avoir conçu ces fonctionnalités en collaboration avec des créateurs de contenus, afin de répondre au mieux à leurs besoins. Meta prévoit déjà d’ajouter davantage d’options de personnalisation dans les mois à venir.