La France envisage de classer X comme un site porno et d’imposer la vérification de l’âge

Le gouvernement français envisage de classer X (anciennement Twitter) parmi les plateformes pornographiques, une décision qui pourrait bouleverser son fonctionnement dans l’Hexagone.

En cause : la présence assumée de contenus pornographiques sur le réseau social depuis 2024. Selon le cabinet de la ministre déléguée au Numérique, Clara Chappaz, X devrait être soumis aux mêmes obligations que des sites comme YouPorn ou Pornhub, à savoir une vérification stricte de l’âge des utilisateurs.

Contrôle d’âge

La ministre a d’ailleurs déclaré que la plateforme recevrait bientôt « les mêmes jolis papiers que YouPorn », un message clair adressé à Elon Musk et à sa politique permissive en matière de contenu adulte.

En France, la législation impose aux plateformes diffusant du contenu pornographique de mettre en place un contrôle d’âge efficace. À défaut, elles s’exposent à des sanctions telles que des amendes, un blocage par les fournisseurs d’accès ou un déréférencement. Si X refuse de se conformer à ces règles, elle pourrait devenir inaccessible pour les utilisateurs français, ou être contrainte de retirer son contenu explicite.

Cette pression française intervient dans un contexte international de plus en plus tendu autour de X. Récemment, la Tanzanie a bloqué l’accès à la plateforme en raison de contenus jugés pornographiques, et en Belgique, le régulateur des médias s’est également inquiété de sa dérive.

La France, quant à elle, poursuit son offensive contre l’exposition des mineurs aux contenus sensibles en ligne. Un décret est en préparation pour inclure X parmi les sites concernés par les règles de vérification d’âge. Une initiative qui s’inscrit dans la même logique que celle ayant poussé Pornhub, Redtube ou YouPorn à fermer temporairement leurs sites dans le pays, pour contester la faisabilité technique de ces obligations.