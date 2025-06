iPhone 16e : des ventes retrait par rapport aux modèles SE malgré son succès

L’iPhone 16e figure parmi les smartphones les plus vendus en Europe, mais ses premiers résultats de ventes restent nettement inférieurs à ceux des anciens modèles intermédiaires d’Apple, selon Counterpoint Research.

Un lancement européen prometteur, mais un démarrage en demi-teinte

L’iPhone 16e a été lancé en février, marquant la première tentative d’Apple depuis quelques années de redéfinir son offre milieu de gamme avec un produit distinct de la gamme SE. Malgré son entrée dans le Top 10 des smartphones en Europe dès son premier mois complet de disponibilité, ce modèle n’a pas réussi à égaler le succès initial de ses prédécesseurs.

Un classement honorable, mais des parts de marché en baisse

Counterpoint Research indique que l’iPhone 16e était le neuvième smartphone le plus vendu en Europe en mars, représentant 8 % des ventes d’iPhone d’Apple dans la région et 2 % du marché global des smartphones. En Europe de l’Ouest, le modèle a légèrement mieux performé, atteignant la septième place.

Une performance inférieure à celle des modèles SE

Cependant, ces résultats contrastent fortement avec le succès des modèles SE précédents. L’iPhone SE de troisième génération (2022) avait atteint la sixième place du classement européen lors de son premier mois et représentait 12 % des ventes régionales d’iPhone.

L’iPhone SE de deuxième génération (2020) avait encore mieux fait, se classant troisième au général et représentant 19 % des ventes d’iPhone en Europe lors de son mois de lancement. Comparé à ces références, les ventes de l’iPhone 16e sont en recul de 17 % par rapport à l’iPhone SE (2022) et de 20 % par rapport à l’iPhone SE (2020), selon Counterpoint.

Un prix plus élevé comme principal frein

Sans surprise, le principal facteur identifié pour expliquer ce démarrage plus timide est son prix de lancement plus élevé. L’iPhone 16e démarre généralement à 699 € en Europe, soit une hausse notable par rapport aux 519 € de l’iPhone SE (2022) et aux 479 € de l’iPhone SE (2020).

De plus, le marché européen du smartphone milieu de gamme est de plus en plus sensible aux prix : les consommateurs manifestent un intérêt croissant pour les iPhone reconditionnés et d’occasion, ce qui complique les efforts d’Apple pour booster ses ventes avec de nouveaux modèles milieu de gamme.