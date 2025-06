Google Photos accueille de nouveaux outils d’édition d’image boostés à l’IA

Google met à jour son application Google Photos avec un éditeur d’images repensé, alimenté par l’intelligence artificielle, qui vise à simplifier l’édition des photos. Le nouvel outil d’édition propose des suggestions d’IA pour combiner plusieurs effets et obtenir des retouches rapides mais percutantes. Il permet aussi de cliquer sur des parties spécifiques d’une image pour obtenir des conseils d’édition ciblés.

Une interface plus intuitive

La nouvelle interface intégrera des outils d’IA tels que Reimagine et Auto frame, aux côtés des contrôles classiques comme la luminosité et le contraste. L’éditeur mis à jour est en cours de déploiement pour les utilisateurs Android en premier, mais Google prévoit de le proposer aux utilisateurs iOS plus tard cette année.

Partage simplifié avec les QR codes

Google facilite également le partage d’albums Google Photos avec les autres utilisateurs grâce à une nouvelle option permettant de générer un QR code pour un album. Ce QR code peut être partagé avec des personnes à proximité, imprimé lors d’événements en groupe ou envoyé numériquement. Toute personne disposant du QR code pourra consulter ou ajouter des photos à l’album.

Un anniversaire marquant pour Google Photos

Ces nouvelles fonctionnalités arrivent à l’occasion du 10ᵉ anniversaire de Google Photos. Lancé en 2015, Google Photos est devenu l’un des services de stockage de photos les plus populaires. Google affirme que plus de 1,5 milliard de personnes utilisent Google Photos chaque mois, avec plus de neuf trillions de photos et vidéos stockées.