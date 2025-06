YouTube sur iOS ne prend plus en charge ces modèles d’iPhone

YouTube vient de mettre à jour son application iOS en version 20.22.1, qui nécessite désormais iOS 16 ou une version ultérieure pour être installée et utilisée. Ce changement signifie que plusieurs anciens modèles d’iPhone ne sont plus officiellement compatibles avec l’application.

Les iPhone concernés

Les appareils affectés sont ceux qui ne peuvent pas être mis à jour au-delà d’iOS 15 : iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus et le premier iPhone SE. Les utilisateurs d’iPod touch 7 ne pourront plus non plus exécuter l’application.

Impact sur les iPad

De même, l’application YouTube pour iPad requiert désormais iPadOS 16 ou une version ultérieure, ce qui exclut donc l’iPad Air 2 et l’iPad mini 4.

Une solution limitée pour continuer d’utiliser YouTube

Les utilisateurs de ces anciens appareils peuvent toujours accéder à YouTube via leur navigateur web en se rendant sur m.youtube.com, mais l’expérience ne sera pas aussi fluide ni aussi complète que celle offerte par l’application native.