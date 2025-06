iPhone 17 : prise en charge Qi 2.2 pour une recharge sans fil jusqu’à 50 W ?

Apple semble s’orienter vers le nouveau standard de recharge sans fil Qi 2.2, selon des documents de certification publiés par la NCC de Taïwan. Ce nouveau standard, développé par le Wireless Power Consortium (WPC), améliore les performances de la norme Qi 2.1.

Deux nouveaux chargeurs MagSafe repérés

Repérés par 91mobiles.com, les documents révèlent deux nouveaux modèles de chargeurs MagSafe (A3503 et A3502) compatibles avec la norme Qi 2.2. Ces chargeurs conservent le célèbre design en forme de palet blanc, avec des câbles tressés d’une longueur de 2 mètres et 1 mètre, respectivement.

Une puissance de recharge nettement améliorée

Cette évolution est importante, car elle permettrait une recharge sans fil allant jusqu’à 50 W. À titre de comparaison, la norme Qi 2.0 plafonne à 15 W, même si les modèles d’iPhone 16 bénéficient d’une recharge MagSafe optimisée qui atteint 25 W avec un adaptateur 30 W. Quant à la norme Qi 2.1, elle a bien été lancée par le WPC, mais aucun appareil Apple ne la prend officiellement en charge pour l’instant.

Compatibilité étendue, mais limitée sur les anciens modèles

Les documents de test indiquent que les nouveaux chargeurs sont compatibles avec des appareils allant de l’iPhone 16 à l’iPhone 11. Cela signifie que ces palets Qi 2.2 fonctionneront avec une large gamme d’iPhone existants, mais la vitesse de charge restera limitée sur les modèles plus anciens. Pour profiter des vitesses plus rapides, les appareils devront être dotés d’une puce de gestion de l’alimentation avancée, similaire au PMIC de Samsung.

Une recharge plus efficace et un alignement magnétique amélioré

En plus d’une recharge plus rapide, Qi 2.2 offre une meilleure efficacité de charge et un alignement magnétique optimisé par rapport à son prédécesseur. La norme conserve également une compatibilité ascendante avec les anciens chargeurs Qi.

Une annonce officielle attendue prochainement

Apple n’a pas encore officiellement présenté ces nouveaux chargeurs, mais leur présence dans les bases de données de la NCC de Taïwan laisse penser à une sortie prochaine. Cela renforce également la probabilité que les futurs iPhone 17 prennent en charge cette nouvelle norme de recharge, sans pour autant garantir qu’ils atteindront les 50 W maximum. Apple devrait annoncer la gamme iPhone 17 en septembre, tandis que l’industrie mobile prévoit de lancer des appareils compatibles Qi 2.2, ainsi que des accessoires, plus tard dans l’année.