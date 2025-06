BYDFi : tout savoir sur la plateforme d’échanges de cryptos

BYDFi est une plateforme de trading social complète destinée aux investisseurs individuels. Depuis 2020, BYDFi propose des solutions de trading professionnelles, pratiques et innovantes à ses utilisateurs du monde entier, incluant le trading au comptant, les contrats perpétuels, les investissements au comptant, la stratégie martingale et le grid trading sur le marché spot et à terme. Avec son slogan BUIDL Your Dream Finance, BYDFi souhaite offrir une expérience utilisateur unique et durable dans le secteur de la crypto-monnaie.

Historique

BYDFi a été officiellement lancée en 2020 sous le nom de BitYard et a été renommée BYDFi en janvier 2023 pour mieux s’adapter aux évolutions du marché. La plateforme facilite les interactions entre traders, copieurs, équipes de projets, médias et communautés diverses, créant ainsi un environnement idéal tant pour les débutants que pour les traders expérimentés.

Valeurs fondamentales

BYDFi signifie « BUIDL Your Dream Finance », avec le terme « BUIDL », populaire dans l’univers crypto, représentant la volonté de construire activement son avenir financier. Le « F » représente la Finance et le « i » symbolise l’individu. BYDFi souhaite accompagner ses utilisateurs dans l’exploration des innombrables possibilités offertes par les crypto-monnaies au-delà des usages actuels (NFT, Metaverse, GameFi).

Points forts

Plus de 600 crypto-monnaies disponibles en trading spot.

Effet de levier flexible jusqu’à 200x.

Divers moyens de paiement : cartes de crédit, cartes de débit, virements bancaires et fournisseurs tiers tels qu’Apple Pay, Google Pay, Banxa, Transak, Mercuryo.

Trading automatique, trading simulé et trading de contrats perpétuels disponibles.

Fonction de copy trading permettant de suivre des traders expérimentés.

Frais transparents et compétitifs.

Haut niveau de sécurité avec stockage en cold wallet, technologie multi-signatures et architecture performante sur AWS.

Caractéristiques clés

Reconnaissance par Forbes

BYDFi est reconnue par Forbes comme l’une des dix meilleures plateformes de crypto-monnaies en 2023.

Large choix de crypto-monnaies

Plus de 600 crypto-monnaies disponibles, dont Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP) et bien d’autres.

Effet de levier élevé

Propose un effet de levier allant jusqu’à 200x sur les contrats perpétuels, dépassant la concurrence (habituellement 100x à 125x).

Comptes démo

Permet aux utilisateurs de s’entraîner sans risque avec un compte démo de 100 000 USDT.

Investissement spot et grid trading

Automatisation des stratégies d’achat et de vente pour maximiser les profits et minimiser les risques émotionnels.

Sécurité

Licences MSB aux États-Unis et au Canada.

Protection des données personnelles (système KYC Onfido).

Stockage en cold wallets.

Comptes ségrégués et liste blanche stricte des adresses.

Programme de bienvenue

Récompenses pour les nouveaux utilisateurs inscrits, après vérification KYC et accomplissement de tâches simples.

Programme d’affiliation

Commissions à vie, règlement en temps réel, jusqu’à 100 liens de parrainage uniques.

Pas besoin de KYC pour la plupart des fonctions

Limites quotidiennes de retrait jusqu’à 1,5 BTC pour les utilisateurs non vérifiés et 6 BTC pour les utilisateurs vérifiés.

Comment débuter

Créez votre compte sur le site BYDFi. Activez l’authentification à deux facteurs (2FA). Obtenez votre UID et envoyez-le à votre gestionnaire BD. Générez et partagez votre lien de parrainage. Suivez BYDFi sur Twitter pour les actualités et promotions.

Support client

Disponible 24/7 via live chat et email : [email protected]

Communautés et réseaux sociaux

Présence active sur Twitter, YouTube, Facebook, LinkedIn, Medium, Instagram, Discord.

Contacts professionnels

Liens utiles : Site officiel de BYDFi