L’iPhone 16 est le smartphone le plus vendu au premier trimestre 2025

Au premier trimestre 2025, l’iPhone 16 d’Apple était le smartphone le plus vendu au monde, selon les estimations fournies par Counterpoint Research. Après l’iPhone 16, les autres smartphones en tête du classement étaient l’iPhone 16 Pro Max, l’iPhone 16 Pro et l’iPhone 15. Le Galaxy A16 5G de Samsung occupait la cinquième place.

Apple domine le classement mondial

L’année précédente, c’était l’iPhone Pro d’Apple qui occupait la première place des ventes. Au premier trimestre 2024, l’iPhone 15 Pro Max était le smartphone le plus vendu, devançant de peu l’iPhone 15.

Apple a réduit l’écart entre ses modèles standard et sa gamme Pro en matière de performances et de fonctionnalités. L’iPhone 16 est équipé d’une puce A18 presque aussi rapide que l’A18 Pro présente dans l’iPhone 16 Pro Max. Il intègre également le même bouton Action et le bouton de contrôle de la caméra.

Cinq modèles d’iPhone dans le Top 10 mondial

Parmi les dix smartphones les plus vendus au premier trimestre 2025, Apple occupe cinq places : les quatre premières et la dixième avec l’iPhone 16 Plus. Le smartphone phare de Samsung, le Galaxy S25 Ultra, occupe la septième position, les autres appareils du classement étant des modèles plus abordables.

Un démarrage prometteur pour l’iPhone 16e

L’iPhone 16e, vendu à partir de 600 $, n’était disponible que partiellement durant ce trimestre, mais il a néanmoins pris la sixième place du classement de mars 2025 établi par Counterpoint. Ce mois représentait le premier mois complet de commercialisation du modèle. L’iPhone 16e devrait connaître des ventes supérieures à celles de l’iPhone SE durant sa première année, grâce à ses fonctionnalités plus avancées.

Succès varié selon les marchés régionaux

Le rapport de Counterpoint se concentre sur les classements plutôt que sur les ventes en volume, et bien qu’il ne détaille pas les ventes par pays, il souligne que l’iPhone 16 a particulièrement bien performé au Japon ainsi que sur les marchés du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA). En Chine, en revanche, les modèles iPhone 16 Pro et Pro Max ont été pénalisés par les subventions gouvernementales favorisant les appareils moins coûteux et la concurrence des entreprises chinoises telles que Huawei.