iPhone 17 et iPhone 17 Air : le ProMotion remis en question par un leaker

Un leaker chinois, dont la fiabilité des prévisions est variable, a récemment contesté les rumeurs selon lesquelles l’iPhone 17 et le tout nouveau iPhone 17 Air ultra-fin seraient équipés d’écrans ProMotion.

Depuis son lancement sur l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max en 2021, ProMotion est resté réservé aux modèles Pro. Cependant, plusieurs sources ont récemment suggéré qu’Apple intégrerait enfin la technologie d’affichage adaptatif 120 Hz aux modèles de base de l’iPhone 17, ainsi qu’au nouvel iPhone 17 Air, censé remplacer le modèle Plus dans la gamme.

Un écran 120 Hz, mais pas ProMotion ?

Leaker basé sur Weibo, Fixed Focus Digital affirme, selon ses sources, que l’écran des prochains modèles non-Pro ne serait en réalité qu’un écran 120 Hz standard, sans ProMotion et son taux de rafraîchissement adaptatif. Si cette information s’avère correcte, cela signifie qu’Apple continuerait à utiliser des panneaux LTPS (silicon polycristallin basse température) pour ses iPhone d’entrée de gamme, bien que plafonnés à 120 Hz. Pour rappel, les iPhone 16 et iPhone 16 Plus disposent quant à eux d’écrans LTPS à 60 Hz.

Sans ProMotion, un écran 120 Hz fixe resterait néanmoins fluide lors du défilement, des animations et des transitions d’interface. Cependant, ce choix pourrait diminuer l’autonomie, car l’écran rafraîchit en permanence à 120 Hz, même lorsque le contenu est statique. À l’inverse, ProMotion ajuste dynamiquement le taux de rafraîchissement entre 1 Hz et 120 Hz, selon le contenu et les interactions de l’utilisateur, ce qui permet d’économiser la batterie.

Pas d’écran toujours allumé sans ProMotion

L’absence de ProMotion impliquerait également que les iPhone 17 et iPhone 17 Air ne bénéficieraient pas de la fonction Always-On Display permettant d’afficher l’horloge, les widgets, les notifications et le fond d’écran même lorsque l’appareil est verrouillé.

Des rumeurs contradictoires

Malgré ces affirmations, la possibilité de voir ProMotion arriver sur les iPhone 17 non-Pro reste solide. L’an dernier, Ross Young, PDG de Display Supply Chain Consultants, avait indiqué que les fournisseurs d’Apple augmentaient leur production de panneaux LTPO destinés à toute la gamme iPhone 17. Cette technologie permet justement un taux de rafraîchissement variable tout en réduisant la consommation énergétique. Depuis, cette information a été confirmée par les médias sud-coréens ETNews et The Elec.

Un historique contrasté pour leaker

Fixed Focus Digital a déjà fourni des prévisions justes par le passé, notamment en révélant le nom iPhone 16E avant son annonce officielle. Le compte avait aussi correctement anticipé que les modèles iPhone 16 Pro seraient disponibles en nouvelle finition bronze, devenue finalement Desert Titanium. En revanche, il s’était trompé concernant le nombre d’options de couleurs pour les iPhone 16 et iPhone 16 Plus. Concernant ProMotion, les autres sources semblent plus fiables et nous espérons sincèrement que ce soit un faux bruit.

Apple devrait présenter la gamme iPhone 17 autour du mois de septembre.