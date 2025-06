D’iOS 18 à iOS 26 : Apple renommera-t-elle aussi les iPhone ?

Avec la prochaine génération d’iOS et les autres mises à jour logicielles prévues pour 2025, Apple prévoit de modifier sa méthode de numérotation. Plutôt que de passer à iOS 19, qui suivrait logiquement iOS 18, Apple a décidé de baptiser la nouvelle version iOS 26. Cette numérotation, commune à toutes les plateformes Apple, correspond à l’année à venir et vise à réduire la confusion. On évitera ainsi de jongler entre iOS 19, macOS 16, watchOS 12 et visionOS 3. Mais quelles conséquences ce changement aura-t-il pour l’iPhone ?

Une numérotation des iPhone par année serait-elle logique ?

Si Apple souhaite harmoniser ses appellations, il serait logique que les futurs modèles d’iPhone suivent également cette numérotation annuelle. Un iPhone 26 ou iPhone 26 Pro lancé en même temps qu’iOS 26 serait plus cohérent qu’un iPhone 17 fonctionnant sous iOS 26, surtout lorsque cet iPhone 26 aura besoin d’être mis à jour vers iOS 27 ou iOS 28.

Nommer les iPhone en fonction des années permettrait aussi aux utilisateurs de facilement identifier l’année de sortie d’un modèle précis. Aujourd’hui, un utilisateur moyen d’iPhone qui ne change pas souvent d’appareil ne sait pas forcément que l’iPhone 14 est sorti en 2022, ou que l’iPhone 16 date de 2024.

Le casse-tête du 20e anniversaire de l’iPhone

Apple pourrait déjà faire face à un dilemme de numérotation. En effet, cette année nous aurons l’iPhone 17, en 2026 l’iPhone 18 et en 2027 l’iPhone 19. Or, 2027 marque le 20e anniversaire de l’iPhone. Apple voudra-t-elle célébrer cet anniversaire avec un modèle nommé iPhone 19 ? Historiquement, Apple avait évité une situation similaire en 2017, année du 10e anniversaire de l’iPhone, en lançant l’iPhone X à la place de l’iPhone 9.

Numérotation à la manière des Mac

Apple utilise déjà une numérotation annuelle discrète pour ses Mac. Le MacBook Air, par exemple, apparaît simplement sous le nom MacBook Air, mais lorsqu’on recherche des informat