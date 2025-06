Elon Musk en conflit avec Apple sur les fonctionnalités satellitaires

Elon Musk, PDG de SpaceX, est entré en conflit avec Apple concernant les fonctionnalités de connectivité satellitaire, selon The Information.

La proposition rejetée d’Elon Musk

Selon le rapport, lorsque Musk a appris qu’Apple envisageait de présenter une fonctionnalité de connectivité par satellite pour l’iPhone 14 en partenariat avec Globalstar, il a fait une proposition audacieuse à Apple. Il a suggéré que SpaceX fournisse exclusivement la connectivité satellitaire des iPhones pendant 18 mois, en échange d’un paiement initial de 5 milliards de dollars, puis d’un milliard de dollars annuel pour le service Starlink.

Musk a menacé Apple d’annoncer une fonctionnalité satellitaire concurrente compatible avec les iPhones si Apple ne concluait pas un accord avec SpaceX sous 72 heures. Apple a rejeté cette proposition, et deux semaines avant l’annonce de l’iPhone 14, SpaceX a révélé un partenariat avec T-Mobile permettant aux utilisateurs de smartphones d’envoyer et de recevoir des messages texte via Starlink dans les zones sans réception.

Actions juridiques contre Globalstar

SpaceX a aussi déposé des recours juridiques contre l’utilisation par Globalstar du spectre radio qu’elle possède en licence, ce qui pourrait menacer sérieusement le service satellitaire de l’iPhone en cas de succès. Dans ce cadre, SpaceX a contesté la demande de Globalstar visant à lancer de nouveaux satellites en 2023, accusant cette dernière de ne pas exploiter pleinement le spectre déjà disponible et de bloquer la concurrence.

SpaceX a également nommé explicitement Apple dans ses dépôts réglementaires, ce qui aurait irrité les dirigeants d’Apple souhaitant éviter de se mêler directement à ce conflit. De plus, des employés d’Apple craignent que la proximité de Musk avec l’administration Trump ne lui donne un avantage injuste auprès de la FCC par rapport à Apple et à d’autres entreprises.

Désaccords récents sur la compatibilité iPhone

Plus récemment, Apple et SpaceX ont eu des désaccords concernant le soutien d’Apple au partenariat entre SpaceX et T-Mobile. Musk avait demandé à Apple d’étendre la compatibilité de la fonctionnalité satellitaire de T-Mobile à davantage de modèles d’iPhone pour maximiser le potentiel du marché, mais Apple hésitait à supporter les modèles antérieurs à l’iPhone 14, ce qui a frustré Musk.

Rivalité persistante entre Musk et Apple

Ces tensions liées à la connectivité satellitaire s’ajoutent à d’autres désaccords déjà existants, notamment autour des frais de l’App Store. Musk a déjà envisagé ouvertement de créer son propre téléphone via Tesla afin de contourner la position dominante d’Apple, en intégrant directement la connectivité satellitaire via Starlink.