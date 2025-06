Test 5G : des smartphones Android avec modems Qualcomm surpassent l’iPhone 16e

Un nouveau rapport de Cellular Insights, commandé par Qualcomm, révèle que deux modèles anonymes de smartphones Android équipés des modems Snapdragon X75 et Snapdragon X80 de Qualcomm offrent des vitesses 5G supérieures à celles de l’iPhone 16e, qui intègre le tout premier modem conçu par Apple, le C1.

Résultats du test sur réseau 5G réel

Les tests ont été réalisés à New York sur le réseau 5G sub-6GHz de T-Mobile, dans divers environnements réels, selon Cellular Insights.

Le rapport indique que les appareils Android ont systématiquement surpassé l’iPhone 16e en termes de connectivité 5G, particulièrement en intérieur. Plus précisément, les modèles Android ont atteint des vitesses de téléchargement jusqu’à 35 % supérieures à celles de l’iPhone 16e, et des vitesses de téléversement jusqu’à 91 % plus rapides. Le rapport précise également que l’iPhone 16e avait tendance à chauffer pendant les tests, sans toutefois confirmer si cela avait un impact direct sur les performances.

Les deux smartphones Android testés sont vendus aux États-Unis à 619 $ et 799 $, tandis que l’iPhone 16e débute à 599 $.

Avantage clair pour les modems Qualcomm

Cellular Insights conclut que les appareils équipés de modems Qualcomm offrent un avantage net par rapport à l’iPhone 16e pour les utilisateurs recherchant des performances 5G constantes et rapides. Qualcomm a rapidement mis en avant ces résultats favorables dans un communiqué envoyé aujourd’hui.

Le rapport complet est disponible en format PDF.

Performances et efficacité énergétique : deux enjeux clés

Dans certains tests antérieurs, le modem C1 d’Apple avait égalé voire dépassé les performances de certains modems Qualcomm, mais selon un porte-parole de Qualcomm, ce nouveau rapport constitue la première comparaison complète et scientifique menée jusqu’ici sur un réseau américain.

Cependant, la performance n’est pas le seul critère important pour un modem de smartphone ; l’efficacité énergétique joue également un rôle crucial. Apple a notamment vanté le modem C1 comme étant le plus économe en énergie jamais intégré dans un iPhone, contribuant ainsi à offrir à l’iPhone 16e la meilleure autonomie jamais atteinte sur un modèle de 6,1 pouces. Avec ses futures générations de modems C2 et C3, Apple espère réduire davantage l’écart de performance.