iOS 26 : toutes les nouveautés attendues

La conférence annuelle Worldwide Developers Conference (WWDC) 2025 approche à grands pas, avec moins d’une semaine avant la grande keynote. Voici un aperçu détaillé des nouveautés attendues avec iOS 26.

Nouveau système de numérotation

Apple abandonne le passage de iOS 18 à iOS 19, pour adopter désormais une numérotation basée sur l’année. Ainsi, après iOS 18, Apple lancera directement iOS 26 aux côtés d’iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, tvOS 26 et visionOS 26.

Une refonte majeure du design

Le design d’iOS 26 devrait connaître une profonde transformation inspirée de visionOS. Ce projet, nommé en interne « Solarium », pourrait introduire une esthétique plus translucide et lumineuse, semblable à une pièce vitrée.

Les éléments visuels de visionOS pourraient se retrouver sur l’iPhone : interfaces translucides, fenêtres et menus flottants aux bords arrondis, boutons en relief grâce à des effets subtils d’ombrage et d’éclairage. Les icônes, notifications et barres de navigation devraient aussi adopter des formes plus arrondies.

Simplification de la navigation

Apple simplifiera la navigation et rendra les menus et boutons plus intuitifs. Ces changements s’étendront à macOS, iPadOS, tvOS et watchOS, offrant ainsi une expérience utilisateur cohérente sur tous les appareils Apple.

Fonctionnalités intelligentes d’Apple

Gestion intelligente de la batterie

Une gestion de batterie basée sur l’IA analysera l’usage de l’iPhone pour optimiser l’autonomie.

Application Raccourcis améliorée

Les Raccourcis seront enrichis grâce à Apple Intelligence, permettant aux utilisateurs de créer facilement des raccourcis en langage naturel.

Intégration de Google Gemini

Google Gemini pourrait être intégré à Siri pour fournir des réponses IA plus détaillées, offrant ainsi une alternative à ChatGPT.

Siri plus intelligent

Apple prévoit de lancer de nouvelles fonctionnalités intelligentes pour Siri, incluant la gestion contextuelle personnelle, la compréhension du contenu affiché à l’écran et une intégration plus profonde avec les applications.

Nouvelle application Gaming

Apple remplacera Game Center par une nouvelle application Gaming intégrant l’App Store jeux, la communication entre joueurs, des succès, du contenu éditorial et des classements.

Nouveautés pour les applications existantes

Messages : traductions automatiques et sondages intégrés.

: traductions automatiques et sondages intégrés. Musique : affichage animé en plein écran sur l’écran de verrouillage.

: affichage animé en plein écran sur l’écran de verrouillage. Notes : support du Markdown.

: support du Markdown. CarPlay : nouvelle interface adaptée à iOS 26.

Traduction en temps réel via les AirPods

Les AirPods pourront traduire en direct les conversations dans différentes langues.

Connectivité améliorée

Apple synchronisera automatiquement les identifiants Wi-Fi captifs entre les appareils Apple. Transférer une eSIM vers Android pourrait également devenir plus simple.

Application Santé enrichie

Une refonte de l’application Santé introduirait des recommandations personnalisées assistées par l’IA et un suivi amélioré de l’alimentation.

Stage Manager sur iPhone

La fonctionnalité Stage Manager pourrait arriver sur les iPhone équipés d’un port USB-C, activée lorsque l’appareil est connecté à un écran externe.

Nouvelles fonctions d’accessibilité

Music Haptics : personnalisation des retours haptiques.

: personnalisation des retours haptiques. Étiquettes Accessibilité : mise en avant des fonctionnalités d’accessibilité dans l’App Store.

: mise en avant des fonctionnalités d’accessibilité dans l’App Store. Accessibility Reader : mode de lecture personnalisable.

: mode de lecture personnalisable. CarPlay : prise en charge du grand texte et reconnaissance sonore.

: prise en charge du grand texte et reconnaissance sonore. Personal Voice : création rapide d’une voix personnalisée grâce au machine learning.

iPadOS 26 : améliorations pour la productivité

L’iPad bénéficiera d’une expérience plus proche du Mac, avec une barre de menu semblable à macOS, de nouvelles fonctionnalités de multitâche et une gestion avancée des fenêtres.

Compatibilité des appareils

La mise à jour iOS 26 ne sera pas disponible sur les iPhone XR, XS et XS Max, mais sera compatible avec tous les autres modèles prenant en charge iOS 18.

La keynote WWDC 2025 aura lieu le lundi 9 juin à 10h (heure du Pacifique) et sera diffusée en direct sur le site d’Apple, YouTube et l’application TV.