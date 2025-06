iPhone 18 Pro & Fold : une puce A20 avec un nouveau design ?

Alors que la série iPhone 17 ne sortira que dans trois mois, les rumeurs concernant les modèles iPhone 18 de l’année prochaine se multiplient déjà.

Une puce A20 gravée en 2 nm selon Jeff Pu

Selon une récente note de recherche de Jeff Pu, analyste Apple chez GF Securities, les futurs modèles iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max et le supposé iPhone 18 Fold devraient embarquer la puce A20 d’Apple, qui bénéficierait de changements importants par rapport aux puces A18 actuelles et A19 à venir.

Pu indique que la puce A20 sera produite selon le procédé de gravure 2 nm de TSMC. Actuellement, la puce A18 Pro des iPhone 16 Pro utilise la deuxième génération du procédé 3 nm de TSMC, tandis que la puce A19 attendue dans les iPhone 17 Pro utiliserait la troisième génération. Le passage de 3 nm à 2 nm permettrait d’intégrer davantage de transistors, améliorant ainsi les performances. Plus précisément, la puce A20 serait jusqu’à 15 % plus rapide et jusqu’à 30 % plus économe en énergie que la puce A19.

Voici un aperçu des puces actuelles et à venir pour les iPhone :

Puce A17 Pro : gravure 3 nm (1ère génération TSMC N3B)

: gravure 3 nm (1ère génération TSMC N3B) Puce A18 : gravure 3 nm (2ème génération TSMC N3E)

: gravure 3 nm (2ème génération TSMC N3E) Puce A19 : gravure 3 nm (3ème génération TSMC N3P)

: gravure 3 nm (3ème génération TSMC N3P) Puce A20 : gravure 2 nm (1ère génération TSMC N2)

À noter que les termes « 3 nm » ou « 2 nm » relèvent principalement du marketing de TSMC plutôt que de mesures réelles.

Une nouvelle technologie d’assemblage WMCM

Selon Jeff Pu, la puce A20 introduirait également la technologie d’assemblage de puces WMCM (Wafer-Level Multi-Chip Module) de TSMC. Grâce à ce nouveau procédé, la RAM serait directement intégrée sur la même plaquette que le CPU, le GPU et le Neural Engine, au lieu d’être placée à côté et connectée par un interposeur en silicium.

Ce changement technologique apporterait de nombreux bénéfices aux futurs iPhone 18 Pro et iPhone 18 Fold, tels qu’une performance globale accrue, une meilleure gestion thermique, une autonomie prolongée et une puce de taille réduite, libérant ainsi davantage d’espace à l’intérieur des appareils.

Sortie prévue en septembre 2026

Ces avancées majeures dans la conception de la puce A20 font du lancement des iPhone 18 Pro et iPhone 18 Fold en septembre 2026 l’un des événements les plus attendus dans le monde de la technologie mobile.