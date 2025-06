Gmail résume désormais les mails avec l’IA Gemini par défaut

Google renforce l’intégration de son assistant IA Gemini dans Gmail avec une nouvelle fonctionnalité de résumés automatiques d’e-mails, affichés sous forme de cartes en haut des messages.

Sans intervention de l’utilisateur, Gemini scanne les courriels pour en extraire les points clés, offrant une vue condensée et dynamique des échanges, mise à jour au fil des réponses. Ce système vise à fluidifier la lecture de conversations longues ou complexes.

Automatisation du processus

Jusqu’ici, les utilisateurs de Gmail pouvaient déjà demander manuellement un résumé ou bénéficier d’aides à la rédaction via la barre latérale de Gemini. La nouveauté réside dans l’automatisation complète du processus. Toutefois, la fonction reste pour l’instant limitée aux e-mails en anglais, ce qui restreint son usage dans de nombreuses régions.

Si cette innovation promet un gain de temps, elle n’est pas sans zones d’ombre. L’automatisation soulève des questions de fiabilité, notamment en cas de mauvaise interprétation du contenu ou d’omission d’éléments importants. Google a déjà fait l’objet de critiques pour des erreurs de son IA dans la recherche via la fonction AI Overviews, ce qui rend la prudence de mise.

Par ailleurs, cette fonctionnalité n’est pas activée par défaut dans certains pays comme ceux de l’Union européenne, le Royaume-Uni, la Suisse ou le Japon, en raison des régulations strictes sur les fonctionnalités intelligentes et la confidentialité.

Les utilisateurs peuvent toutefois garder le contrôle : dans les paramètres Gmail, sous la section « Fonctionnalités intelligentes », il est possible d’activer ou de désactiver ces cartes de résumé. Google cherche ainsi à concilier innovation, confort d’usage et respect de la vie privée, dans un contexte de plus en plus sensible autour de l’IA générative.