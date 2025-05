Electronic Arts annule le jeu Black Panther et ferme son nouveau studio Cliffhanger Games

Electronic Arts confirme une fois de plus sa réputation controversée dans l’industrie du jeu vidéo en annonçant la fermeture de Cliffhanger Games, un studio pourtant encore jeune et qui n’avait même pas eu le temps de livrer un premier jeu.

Ce dernier travaillait sur un projet ambitieux : un titre centré sur Black Panther. Avec la fermeture du studio, le jeu est également abandonné, laissant les fans sans espoir de voir ce projet se concrétiser.

Limiter les prises de risque

Quelques développeurs ont néanmoins partagé des artworks pour témoigner de l’avancée du travail. Cette décision s’inscrit dans une série de choix similaires : après des licenciements chez Respawn et l’annulation d’un projet autour de Titanfall, EA poursuit sa stratégie de réduction des effectifs.

Une stratégie d’autant plus marquante qu’elle contraste avec une hausse du nombre total d’employés rapportée sur les derniers trimestres. Parallèlement, l’éditeur semble de plus en plus frileux sur le plan créatif, préférant visiblement limiter les prises de risque.

L’annulation de Black Panther jette aussi une ombre sur l’avenir du partenariat entre EA et Marvel, qui prévoyait trois jeux au total. Si le projet Iron Man est toujours officiellement en cours de développement chez Motive, cette stabilité reste à confirmer.

Selon Laura Miele, responsable des studios EA (hors EA Sports), ce second jeu est encore sur les rails, mais les récents événements pourraient fragiliser ce qui reste du contrat entre les deux géants du divertissement.