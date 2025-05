Plus d’un milliard de messages RCS envoyés chaque jour sur Android et iOS

Google a annoncé aujourd’hui que plus d’un milliard de messages RCS sont envoyés quotidiennement aux États-Unis. Le RCS (Rich Communication Services) est un protocole de communication venu remplacer les anciens standards SMS et MMS.

Adoption progressive du RCS par Apple

Développé à l’origine par la GSM Association, le RCS a longtemps été défendu par Google. Apple a longtemps résisté avant de finalement adopter ce protocole avec la sortie d’iOS 18. Depuis cette mise à jour, le RCS est devenu le protocole par défaut pour les échanges entre utilisateurs d’iPhone et d’Android.

L’intégration du RCS par Apple a incontestablement contribué à l’augmentation du volume quotidien de messages envoyés. Toutefois, les chiffres avancés par Google (un milliard de messages par jour) incluent aussi bien les échanges entre appareils Android qu’entre Android et iPhone.

Les avantages du RCS par rapport au SMS

Le RCS offre plusieurs améliorations notables par rapport aux SMS et MMS classiques, et améliore considérablement l’expérience utilisateur entre les appareils Android et iOS. Parmi les principales fonctionnalités du RCS :

Photos et vidéos de meilleure résolution

Partage de fichiers plus volumineux

Envoi de messages audio

Réactions emoji multi-plateformes

Indicateurs de frappe en temps réel et confirmations de lecture

Meilleure gestion des discussions de groupe avec possibilité de retirer des participants

avec possibilité de retirer des participants Envoi possible via réseau cellulaire ou Wi-Fi

Pour les échanges entre utilisateurs d’iPhone, iMessage reste le protocole par défaut. Néanmoins, le RCS a permis de simplifier considérablement les échanges « bulles vertes » avec les utilisateurs Android.

Disponibilité du RCS aux États-Unis

Le RCS est supporté par les principaux opérateurs mobiles américains, mais certains plus petits acteurs tels que Boost Mobile, Mint Mobile ou Ting n’ont pas encore intégré cette fonctionnalité.