Piratage de Free : vous pouvez vérifier si vos données ont fuité

Le piratage massif dont Free a été victime en octobre 2024 a exposé les données personnelles de 19 millions de clients, dont 5,1 millions d’IBAN. Si vous faites partie des abonnés de l’opérateur et souhaitez savoir si vos données ont été compromises, il est désormais possible de le vérifier.

Il suffit de se rendre sur le site Have I Been Pwned et d’y entrer votre adresse e-mail. En quelques secondes, le site vous indiquera si vos informations circulent sur le web ou dans des bases utilisées par des hackers.

Service gratuit

Créé en 2013 par l’expert en cybersécurité Troy Hunt, ce service gratuit permet à chacun de vérifier si des données personnelles – comme une adresse e-mail, un mot de passe ou un numéro de téléphone – ont été divulguées lors de fuites ou de piratages.

Il s’appuie sur une base de données alimentée par des milliards de comptes compromis. Si votre adresse figure dans une fuite, le site précise dans quelle violation elle a été repérée et quels types de données sont concernés.

La base de données issue du piratage de Free a été intégrée à Have I Been Pwned, ce qui permet aujourd’hui aux utilisateurs de savoir s’ils sont touchés.

Pour mémoire, les données dérobées lors de cette cyberattaque incluent : nom, prénom, adresses e-mail et postale, IBAN, date et lieu de naissance, numéro de téléphone, identifiant abonné et informations contractuelles comme le type d’offre, la date de souscription ou encore le statut de l’abonnement.