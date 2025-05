Le Vietnam ordonne le blocage de Telegram

Le gouvernement vietnamien a décidé de bloquer la messagerie Telegram sur son territoire d’ici au 2 juin 2025, invoquant la prolifération de contenus jugés illégaux et dangereux pour la sécurité nationale.

Cette mesure s’inscrit dans un climat de contrôle numérique de plus en plus strict. Selon les autorités vietnamiennes, jusqu’à 68 % des 9600 chaînes actives sur Telegram diffuseraient des « informations toxiques et nuisibles ».

Activités anti-étatique

Certaines seraient utilisées pour propager des documents à caractère anti-étatique. D’autres groupes, aux dizaines de milliers de membres, seraient impliqués dans le trafic de données personnelles, de drogue ou en lien avec des réseaux terroristes.

Le ministère de la Sécurité publique reproche à Telegram son manque de coopération, notamment pour ne pas avoir signalé ces contenus aux autorités compétentes.

La plateforme est également accusée de ne pas se conformer aux obligations légales vietnamiennes, notamment en matière de modération et de collaboration avec les forces de l’ordre. Telegram a exprimé sa surprise face à cette décision, sans toutefois apporter de réponse concrète aux accusations.

Cette initiative s’inscrit dans un cadre plus large de durcissement du contrôle d’Internet au Vietnam. En 2024, de nouvelles règles ont été imposées à des géants du numérique comme Facebook et TikTok, leur enjoignant de vérifier l’identité des utilisateurs et de partager les données avec les autorités.

Ces mesures sont largement critiquées par les défenseurs des droits humains, qui y voient une restriction sévère de la liberté d’expression, dans un pays où le Parti communiste maintient un contrôle strict sur l’information.