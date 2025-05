Lunettes connectées Apple : sortie prévue en 2026 ?

Apple prévoit de lancer une paire de lunettes connectées d’ici fin 2026, selon Bloomberg. Ces lunettes seraient comparables aux Ray-Ban de Meta ou aux lunettes XR sous Android que Google a récemment dévoilées.

Des fonctionnalités proches des Ray-Ban Meta, sans réalité augmentée

Les lunettes intelligentes d’Apple devraient embarquer des caméras, des micros et des capacités d’intelligence artificielle, à l’image des modèles de Meta. Elles permettront de prendre des photos, filmer, traduire des conversations, donner des instructions GPS, jouer de la musique, passer des appels, ou encore réagir à ce que voit l’utilisateur et répondre à ses questions.

Elles ne disposeront cependant pas de fonctions de réalité augmentée. Siri jouera un rôle central dans l’expérience, et Apple prévoit d’améliorer l’assistant vocal d’ici le lancement.

Un développement intensifié d’ici fin 2026

Le développement s’accélère avec un objectif de production en grande quantité de prototypes dès la fin 2025, afin de mener des tests avant la production de masse et la présentation officielle au public.

Un employé d’Apple a confié à Bloomberg que les lunettes sont semblables à celles de Meta, « mais mieux conçues ». Alors que les Ray-Ban de Meta reposent sur Meta Llama et Google Gemini, Apple misera sur ses propres modèles d’IA.

Une étape vers la réalité augmentée

Apple vise depuis longtemps à proposer des lunettes de réalité augmentée légères, et ce nouveau produit servira de tremplin. Les vraies lunettes AR sont encore à plusieurs années de commercialisation, les composants comme les puces et les batteries devant encore réduire leur taille et leur coût.