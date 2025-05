OpenAI détaille son futur gadget boosté à l’IA

Depuis le rachat d’iO par OpenAI, Jonathan Ive, ancien designer emblématique d’Apple, collabore étroitement avec Sam Altman sur un tout nouvel appareil dopé à l’intelligence artificielle. D’après des informations du Wall Street Journal, le projet a récemment été présenté aux équipes d’OpenAI.

Il ne s’agirait pas d’un objet à porter en permanence comme des lunettes connectées, mais d’un dispositif inédit, pensé pour être à la fois discret et profondément intégré à la vie quotidienne de son utilisateur.

Aux côtés d’un iPhone

Ce produit, qui pourrait s’ajouter naturellement à l’écosystème Apple en occupant une place aux côtés d’un MacBook Pro et d’un iPhone, serait capable de comprendre pleinement son environnement et de s’adapter en conséquence.

Assez compact pour tenir dans une poche, il pourrait également trouver sa place sur un bureau. Tout le développement est entouré d’un secret scrupuleusement gardé, avec un lancement envisagé d’ici la fin de l’année. Sam Altman nourrit des ambitions considérables pour ce nouvel objet, qu’il considère comme une révolution technologique susceptible de surpasser tous les précédents records de vente.

Il le compare implicitement à une version réinventée du Rabbit R1, mais plus aboutie. Altman n’a pas hésité à exprimer son enthousiasme, affirmant avoir expérimenté l’appareil au quotidien et le qualifiant de « technologie la plus cool que le monde ait jamais vue ».